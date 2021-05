Izgubljeni sivi kit: plavati bi moral proti Pacifiku, pa je zašel v Sredozemlje

Istega sivega kita, ki so ga zdaj opazili ob francoski obali, so namreč pred približno 14 dnevi posneli že v okolici Neaplja in Rima ter še nekaterih drugih italijanskih mest.

Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, so izgubljenega velikana, ki v dolžino meri okoli osem metrov (gre za mlad primerek, v odrasli dobi pa bi lahko zrasel do 14 metrov), že marca preusmerili do Maroka, a očitno se je vrnil v Sredozemsko morje. Znanstveniki, ki spremljajo njegovo pot, upajo, da se bo zdaj namenil proti Lionskemu zalivu in naprej proti španski obali, nato pa skozi Gibraltar vendarle našel pot v Atlantski ocean in od tam nazaj domov.