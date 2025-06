Izid volitev na Poljskem še negotov, Trzaskowski v majhni prednosti

Na izenačen rezultat so v močno razdeljeni največji članici EU izmed držav, ki so v povezavo vstopile leta 2004, kazale tudi že vse predvolilne ankete.

Sta pa oba kandidata takoj po objavi napovedi na podlagi vzporednih volitev razglasila zmago. "Zmagali smo, a šlo je za las," je svojim privržencem sporočil Trzaskowski. "Nocoj bomo zmagali, zmagali bomo in rešili Poljsko," pa je svojim podpornikom dejal Nawrocki.

Napovedi temeljijo na vzporednih volitvah, izpeljanih na 500 voliščih, in imajo interval zaupanja dveh odstotnih točk.

Na več kot 32.000 volišč, ki so se odprla ob 7. uri zjutraj, je bilo povabljenih skoraj 29 milijonov volilnih upravičencev. Volilna udeležba do 17. ure je bila 54,9-odstotna in s tem skoraj tri odstotne točke višja kot v drugem krogu predsedniških volitev leta 2020.

Analitiki pričakujejo, da bi bila končna udeležba lahko podobna ali celo višja od 67,3-odstotne, ki so jo zabeležili v prvem krogu volitev 18. maja. Takrat je Trzaskowsi dobil 31,4 odstotka glasov, Nawrocki pa 29,5 odstotka.

53-letni Trzaskowski, kandidat proevropske vladne koalicije pod vodstvom premierja Donalda Tuska, je pred drugim krogom skušal loviti ravnovesje med desnosredinskimi in levimi volivci. Kot proevropski, a hkrati konservativen politik se zavzema za močno vlogo Poljske znotraj EU in povečanje obrambnih izdatkov.

Ob tem želi Tuskovi vladi v primeru izvolitve omogočiti izvedbo reform, posebej v pravosodju, ter omilitev strogih omejitev splava in kontracepcije, ki jih je doslej z vetom blokiral konservativni predsednik Andrzej Duda.

Po pričakovanjih bo v primeru izvolitve z blokadami nadaljeval tudi 42-letni zgodovinar Nawrocki, neodvisni kandidat s podporo konservativne stranke Zakon in pravičnost (PiS), ki je v prvem krogu osvojil nekaj manj kot 30 odstotkov glasov.

Nawrocki je bolj kot Evropi naklonjen ZDA in predsedniku Donaldu Trumpu, javno ga je podprl tudi madžarski premier Viktor Orban. V drugem krogu je s svojim desnim nacionalizmom računal na podporo skrajne desnice.