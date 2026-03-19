Tujina

Izjemen izbruh meningitisa v navidezno običajnih okoliščinah

Kent, 19. 03. 2026 09.17 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
L.M.
Meningokokni meningitis

Na majhnem območju Kenta so konec tedna zabeležili izjemno hiter izbruh meningitisa, ki ga strokovnjaki opisujejo kot neobičajnega in težko razložljivega. V zelo kratkem času so potrdili okoli 20 primerov, kar močno odstopa od običajnih vzorcev te bolezni.

Meningitis se v Veliki Britaniji danes praviloma pojavlja posamično, redkeje v manjših skupinah. Večji izbruhi so se v preteklosti že zgodili, vendar v daljšem časovnem obdobju, piše BBC. Tokratna koncentracija primerov v nekaj dneh zato predstavlja izjemo. Posebej presenetljivo je, ker se meningokokne bakterije širijo razmeroma počasi in običajno zahtevajo tesen ter dolgotrajen stik.

Dodatno pozornost je pritegnila povezava več primerov z nočnim klubom Club Chemistry, kjer je bilo v stiku več mladih ljudi. Tovrstna druženja, deljenje pijač ali elektronskih cigaret niso nič neobičajnega, zato sama po sebi ne pojasnjujejo obsega izbruha.

Analize so pokazale, da izbruh povzroča bakterija meningitisa B, vendar ta skupina obsega veliko različnih sevov. Profesor Andrew Preston z Univerze v Bathu je za BBC pojasnil, da obstajata dve glavni razlagi: bodisi se je bakterija tokrat širila bistveno hitreje kot običajno, bodisi je sev bolj invaziven in povzroča hujše oblike bolezni. Osnovni vzrok bi lahko namreč bil v sami bakteriji, človeškem vedenju, okolju ali kombinaciji vsega naštetega.

Okoljski dejavniki, kot so prah, nizka vlažnost in visoke temperature, lahko olajšajo prehod bakterij iz nosu v telo, kar je značilno tudi za tako imenovani pas meningitisa v podsaharski Afriki. Domneva se tudi, da bi lahko k širjenju izbruha prispevalo vejpanje. Ker si mladi pogosto izmenjujejo vejp, se lahko bakterije prek sline lažje prenesejo na več oseb.

Neisseria meningitidis
FOTO: Shutterstock

Veliko število ljudi, ki so zboleli približno istočasno, kaže na možnost superširjenja. Vodja britanske agencije za zdravstveno varnost Susan Hopkins meni, da je lahko šlo za kombinacijo dogodka v klubu in nadaljnjega širjenja v študentskih domovih, saj se bakterije običajno širijo v gospodinjstvih, kjer so ljudje dlje časa v istem prostoru. Profesor Andrew Lee z Univerze v Sheffieldu je za BBC dodal, da so lahko sočasne virusne okužbe dihal dodatno olajšale prenos bakterij.

Strokovnjaki razmišljajo tudi o tem, ali so nekateri posamezniki bolj dovzetni za hude poteke bolezni ali pa so mladi zaradi večletnih zaprtij med pandemijo covida razvili manjšo odpornost. Kot poudarja Susan Hopkins, za zdaj še ni jasno, kje se je okužba začela, zakaj se je razširila prav v tej skupini in

meningitis Anglija izbruh bakterija

NeXadileC
19. 03. 2026 10.20
3 dni starica.
bibaleze
