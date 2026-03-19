Izjemen izbruh meningitisa v navidezno običajnih okoliščinah

Meningitis se v Veliki Britaniji danes praviloma pojavlja posamično, redkeje v manjših skupinah. Večji izbruhi so se v preteklosti že zgodili, vendar v daljšem časovnem obdobju, piše BBC. Tokratna koncentracija primerov v nekaj dneh zato predstavlja izjemo. Posebej presenetljivo je, ker se meningokokne bakterije širijo razmeroma počasi in običajno zahtevajo tesen ter dolgotrajen stik.

Dodatno pozornost je pritegnila povezava več primerov z nočnim klubom Club Chemistry, kjer je bilo v stiku več mladih ljudi. Tovrstna druženja, deljenje pijač ali elektronskih cigaret niso nič neobičajnega, zato sama po sebi ne pojasnjujejo obsega izbruha.

Analize so pokazale, da izbruh povzroča bakterija meningitisa B, vendar ta skupina obsega veliko različnih sevov. Profesor Andrew Preston z Univerze v Bathu je za BBC pojasnil, da obstajata dve glavni razlagi: bodisi se je bakterija tokrat širila bistveno hitreje kot običajno, bodisi je sev bolj invaziven in povzroča hujše oblike bolezni. Osnovni vzrok bi lahko namreč bil v sami bakteriji, človeškem vedenju, okolju ali kombinaciji vsega naštetega.

Okoljski dejavniki, kot so prah, nizka vlažnost in visoke temperature, lahko olajšajo prehod bakterij iz nosu v telo, kar je značilno tudi za tako imenovani pas meningitisa v podsaharski Afriki. Domneva se tudi, da bi lahko k širjenju izbruha prispevalo vejpanje. Ker si mladi pogosto izmenjujejo vejp, se lahko bakterije prek sline lažje prenesejo na več oseb.