Izjemen prizor: 'Prva skotitev mladičev azijskega geparda v ujetništvu'

Trije zdravi mladiči so na svet pokukali s pomočjo carskega reza, je razkril vodja iranskega oddelka za okolje Ali Salajegheh. "To je prva skotitev azijskega geparda v ujetništvu," je dejal ter poudaril, da lahko ti mladiči pripomorejo k povečanju populacije te ogrožene vrste. To bi najprej naredili v ujetništvih, nato pa še v polujetništvih.

Kot so sporočili iz organizacije, ki skrbi za iranske geparde, je zdrava tudi mama trojice. Razkrili so tudi, da sta dva mladička ženskega spola, eden pa moškega.