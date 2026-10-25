'Izjemna zmaga za demokracijo, svobodo in prihodnost Srbije'

Srbija je po skoraj dveh letih množičnih študentskih protestov doživela politični preobrat. Aleksandar Vučić, ki je več kot desetletje zaznamoval srbsko politiko, je po zaprtju volišč priznal poraz svoje Srbske napredne stranke (SNS).

"Je jasno, da smo te volitve izgubili," je dejal Vučić. Po njegovih ocenah bo Študentska lista osvojila od 135 do 140 poslanskih mandatov, njegova stranka pa približno 105.

Ob tem je za poraz obtožil tuje akterje, med drugim predstavnike evropskih držav in ameriško "globoko državo".

Takoj po njegovem nagovoru je na ulicah Beograda izbruhnilo slavje. Zbrani so prižigali bakle in vzklikali "Zmaga, zmaga!".

Volilni razplet pomeni pomemben trenutek za študentsko gibanje, ki je nastalo po tragediji na železniški postaji v Novem Sadu novembra 2024, ko je ob zrušenju nadstreška umrlo 16 ljudi. Protesti so prerasli v širše gibanje proti korupciji, za odgovornost oblasti in neodvisnost državnih institucij.