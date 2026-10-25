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'Izjemna zmaga za demokracijo, svobodo in prihodnost Srbije'

Beograd, 25. 10. 2026 22.20 pred 25 minutami 3 min branja 0

Avtor:
Natalija Švab
Volivci množično glasujejo v Srbiji

Po predčasnih parlamentarnih volitvah v Srbiji, na katerih je Aleksandar Vučić priznal poraz, se vrstijo prvi odzivi iz tujine. Po Vučićevih ocenah je Študentska lista osvojila od 135 do 140 poslanskih mandatov in s tem večino v 250-članski skupščini. Generalni sekretar Evropske demokratske stranke Sandro Gozi je izid označil za izjemno zmago demokracije in svobode, oglasila pa se je tudi sokoordinatorica Levice Asta Vrečko, ki je čestitala študentom, aktivistom in protestnikom. Uradni končni rezultati volitev še niso znani

Srbija je po skoraj dveh letih množičnih študentskih protestov doživela politični preobrat. Aleksandar Vučić, ki je več kot desetletje zaznamoval srbsko politiko, je po zaprtju volišč priznal poraz svoje Srbske napredne stranke (SNS).

"Je jasno, da smo te volitve izgubili," je dejal Vučić. Po njegovih ocenah bo Študentska lista osvojila od 135 do 140 poslanskih mandatov, njegova stranka pa približno 105.

Ob tem je za poraz obtožil tuje akterje, med drugim predstavnike evropskih držav in ameriško "globoko državo". 

Takoj po njegovem nagovoru je na ulicah Beograda izbruhnilo slavje. Zbrani so prižigali bakle in vzklikali "Zmaga, zmaga!".

Volilni razplet pomeni pomemben trenutek za študentsko gibanje, ki je nastalo po tragediji na železniški postaji v Novem Sadu novembra 2024, ko je ob zrušenju nadstreška umrlo 16 ljudi. Protesti so prerasli v širše gibanje proti korupciji, za odgovornost oblasti in neodvisnost državnih institucij.

Preberi še PRENOS V ŽIVO: Vučić: 'Izgubili smo.' Na ulicah pa slavje

Evropski demokrati: Izjemna zmaga za demokracijo, svobodo in prihodnost Srbije

Med prvimi se je na volilni izid odzval generalni sekretar Evropske demokratske stranke Sandro Gozi, ki je rezultat označil za "izjemno zmago za demokracijo, svobodo in prihodnost Srbije".

Po njegovih besedah gre za dosežek celotne generacije mladih, ki je s pogumom, odločnostjo in vztrajnostjo prepričala državljane vseh starosti, da spremembe niso le potrebne, temveč tudi mogoče.

"Evropski demokrati smo izjemno ponosni. Srbske študente smo podpirali ves čas njihovega boja, saj verjamemo v evropsko prihodnost Srbije," je sporočil Gozi.

Ob tem je ocenil, da je Vučić postal največja ovira za uresničitev evropske prihodnosti Srbije.

Bečić čestital študentom: Evropska prihodnost je naša skupna pot

Predsednik črnogorske stranke Demokrati Aleksa Bečić je čestital državljanom Srbije za izvedbo volitev, visoko volilno udeležbo in priznanje rezultatov s strani vseh udeležencev. 

Študentski listi je čestital za "izjemen rezultat" in ji zaželel uspešno vodenje države. Ob tem je poudaril tesne prijateljske, sorodstvene in družinske vezi med prebivalci Srbije in Črne gore ter izrazil upanje, da bodo tudi prihodnje politične odnose zaznamovali medsebojno spoštovanje in sodelovanje. "Gradnja mostov in evropska prihodnost sta naša skupna zmagovalna pot," je sporočil.

Srbi so se množično odpravili na volišča in zamenjali režim.
Srbi so se množično odpravili na volišča in zamenjali režim.
FOTO: Profimedia

Asta Vrečko: V Srbiji je padel režim Aleksandra Vučića

Na volilni razplet se je odzvala tudi sokoordinatorica Levice Asta Vrečko, ki je na družbenem omrežju X čestitala študentom in vsem, ki so sodelovali v protestnem gibanju.

"Čestitke! V Srbiji je padel režim Aleksandra Vučića. Bravo študenti, vsi aktivisti, podporniki, protestniki, ki ste ustvarili to neverjetno gibanje in spremembo. Srečno Srbija!" je zapisala.

Srbija pred oblikovanjem nove oblasti

Če bodo uradni rezultati potrdili Vučićeve ocene, bo Študentska lista v novi skupščini razpolagala z absolutno večino poslanskih sedežev. To bi ji omogočilo oblikovanje vlade brez potrebe po koalicijskem povezovanju za zagotovitev osnovne parlamentarne večine.

Vendar bo treba za dokončno razdelitev mandatov počakati na uradne rezultate Republiške volilne komisije.

Pred Srbijo se tako odpira novo politično obdobje, v katerem bodo ključna vprašanja oblikovanje nove vlade, prihodnja usmeritev države, odnosi z Evropsko unijo ter uresničevanje zahtev po reformah, ki so zaznamovale skoraj dve leti študentskih protestov.

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