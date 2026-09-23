'Izjemni' varnostni sporazum o Grenlandiji podpisan. Kaj prinaša?

Grenlandski minister Jens-Frederik Nielsen, danska premierka Mette Frederiksen in ameriški predsednik Donald Trump so ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v torek podpisali sporazum glede Grenlandije. Nedolgo zatem pa je Bela hiša objavila tudi besedilo sporazuma.

Kaj prinaša sporazum?

Sporazum, ki ga je predsednik napovedal že minuli teden, krepi vojaško prisotnost ZDA na Grenlandiji, poroča Deutsche Welle. ZDA bodo ponovno vzpostavile vojaško oporišče v kraju Narsarsuaq na jugu Grenlandije in ustanovile še eno oporišče v kraju Mestersvig na vzhodni obali otoka. Sporazum ZDA omogoča tudi, da "posodobijo in razširijo svoje dejavnosti" v oporišču vesoljskih sil.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right ZDA, Grenlandija in Danska podpisale dogovor AP

ZDA, Grenlandija in Danska podpisale dogovor AP

ZDA, Grenlandija in Danska podpisale dogovor AP

ZDA, Grenlandija in Danska podpisale dogovor AP







Kot je v svojem govoru na Generalni skupščini napovedal Trump, bodo ZDA nemudoma začele vzpostavljati znatno vojaško prisotnost "na ustreznih lokacijah" in začele z gradnjo dveh zelo pomembnih vojaških oporišč. Sporazum ameriškim vojaškim silam ob tem zagotavlja široko svobodo gibanja na Grenlandiji in njenih teritorialnih vodah, državam, ki niso članice Nata, pa omejuje možnost vzpostavljanja vojaških objektov ali vzpostavljanja "trajne" vojaške prisotnosti na Grenlandiji, v kolikor se podpisnice ne dogovorijo drugače.

'Nekaj neverjetnega'

Sporazum potrjuje suverenost in ozemeljsko celovitost Danske in Grenlandije, po mnenju Trumpa pa gre za izjemen dogovor tako za ZDA kot za Evropo. "Za Grenlandijo pa bo to nekaj neverjetnega," je dejal. Tudi Nielsen je sporazum označil za ureditev, ki prinaša koristi vsem vpletenim. Danski parlament je že lani potrdil zakon, ki omogoča vzpostavitev ameriških vojaških oporišč na danskem ozemlju.

Generalni sekretar Nata Mark Rutte je pozdravil podpis sporazuma in na družbenem omrežju zapisal, da z vse večjo vlogo Nata pri zagotavljanju varnosti te ključne regije dogovor "krepi našo kolektivno varnost ter podpira varnejšo in stabilnejšo prihodnost za vse nas".

Tekma za Arktiko