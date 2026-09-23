Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

'Izjemni' varnostni sporazum o Grenlandiji podpisan. Kaj prinaša?

Nuuk, 23. 09. 2026 06.57 pred 6 minutami 2 min branja 0

Avtor:
M.P.
ZDA, Grenlandija in Danska podpisale dogovor

Ameriški predsednik Donald Trump je ob robu zasedanja Generalne skupščine ZN podpisal varnostni sporazum z Grenlandijo in Dansko. ZDA s tem niso pridobile popolnega nadzora nad tem arktičnim otokom, kot si je želel in tudi napovedoval Trump, vseeno pa jim prinaša veliko večji vpliv nad njim. Vse vpletene strani trdijo, da je cilj sporazuma okrepiti varnost na Arktiki in v severnem Atlantiku, kaj točno pa sicer zajema dogovor?

Grenlandski minister Jens-Frederik Nielsen, danska premierka Mette Frederiksen in ameriški predsednik Donald Trump so ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v torek podpisali sporazum glede Grenlandije. Nedolgo zatem pa je Bela hiša objavila tudi besedilo sporazuma.

Kaj prinaša sporazum?

Sporazum, ki ga je predsednik napovedal že minuli teden, krepi vojaško prisotnost ZDA na Grenlandiji, poroča Deutsche Welle. ZDA bodo ponovno vzpostavile vojaško oporišče v kraju Narsarsuaq na jugu Grenlandije in ustanovile še eno oporišče v kraju Mestersvig na vzhodni obali otoka. Sporazum ZDA omogoča tudi, da "posodobijo in razširijo svoje dejavnosti" v oporišču vesoljskih sil.

Kot je v svojem govoru na Generalni skupščini napovedal Trump, bodo ZDA nemudoma začele vzpostavljati znatno vojaško prisotnost "na ustreznih lokacijah" in začele z gradnjo dveh zelo pomembnih vojaških oporišč.

Sporazum ameriškim vojaškim silam ob tem zagotavlja široko svobodo gibanja na Grenlandiji in njenih teritorialnih vodah, državam, ki niso članice Nata, pa omejuje možnost vzpostavljanja vojaških objektov ali vzpostavljanja "trajne" vojaške prisotnosti na Grenlandiji, v kolikor se podpisnice ne dogovorijo drugače.

'Nekaj neverjetnega'

Sporazum potrjuje suverenost in ozemeljsko celovitost Danske in Grenlandije, po mnenju Trumpa pa gre za izjemen dogovor tako za ZDA kot za Evropo. "Za Grenlandijo pa bo to nekaj neverjetnega," je dejal.

Tudi Nielsen je sporazum označil za ureditev, ki prinaša koristi vsem vpletenim.

Danski parlament je že lani potrdil zakon, ki omogoča vzpostavitev ameriških vojaških oporišč na danskem ozemlju.

Preberi še Trump: Sporazum bo ZDA zagotovil trajni nadzor nad varnostjo Grenlandije

Generalni sekretar Nata Mark Rutte je pozdravil podpis sporazuma in na družbenem omrežju zapisal, da z vse večjo vlogo Nata pri zagotavljanju varnosti te ključne regije dogovor "krepi našo kolektivno varnost ter podpira varnejšo in stabilnejšo prihodnost za vse nas".

Tekma za Arktiko

Prihodnost Grenlandije je zaradi trgovinskih interesov in pričakovanj glede prihodnjega izkoriščanja naravnih virov pritegnila pozornost celotnega sveta. Vsaj dve tretjini njenega ozemlja namreč ležita znotraj arktičnega kroga, kjer je taljenje morskega ledu odprlo nove pomorske poti.

Čeprav so ZDA na Grenlandiji desetletja igrale pomembno vlogo, se je njihova vojaška prisotnost na otoku po letu 1945 zmanjšala. Namesto več tisoč vojakov, ki so bili nekoč nastanjeni v 17 oporiščih in objektih, je danes v vesoljskem oporišču Pituffik na severozahodu Grenlandije prisotnih le še okoli 200 pripadnikov vojaškega osebja.

Sporazum so podpisali po Trumpovih večmesečnih pritiskih in težnjah, da Grenlandijo priključi ZDA, čeprav je v resnici avtonomno ozemlje Danske, ki je zaveznica v zvezi Nato. Predstavniki vseh treh držav so tako po poročanju medijev v zakulisju več mesecev iskali rešitve za Trumpove varnostne pomisleke glede tega z naravnimi viri bogatega otoka.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
zda grenlandija danska donald trump

Policisti z dronom in magnetom razorožili osumljenca

24ur.com Trump: Sporazum bo ZDA zagotovil trajni nadzor nad varnostjo Grenlandije
24ur.com Trump znova o ameriškem prevzemu Grenlandije
24ur.com Trump: Nato bi postal bolj učinkovit z Grenlandijo v rokah ZDA
24ur.com ZDA ne izključujejo možnosti vojaškega prevzema Grenlandije
24ur.com 'Grenlandija ni naprodaj'
24ur.com Danski zunanji minister Trumpu znova sporočil: Grenlandija ni na voljo
24ur.com Trump z novo ilustracijo: 'Grenlandija – ameriško ozemlje od 2026'
Priporoča
  • HY 2026 JESEN HEAD za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN BAYON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN I20 za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN KONA za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN TUCSON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN LOGO HY za vrtiljak
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Danes je mama 11 otrok, nekoč pa si ni želela niti enega
7 stvari, ki jih lahko starši naredijo za otrokovo odpornost
7 stvari, ki jih lahko starši naredijo za otrokovo odpornost
Naj domača naloga ne bo vzrok slabe volje
Naj domača naloga ne bo vzrok slabe volje
Igralka pokazala redek družinski trenutek: z možem praznujeta dve leti zakona
Igralka pokazala redek družinski trenutek: z možem praznujeta dve leti zakona
zadovoljna
Portal
Pri 61 letih pokazala postavo, ki jemlje dih
Dnevni horoskop: Ribe čaka strastna avantura, raki bodo sproščeni
Dnevni horoskop: Ribe čaka strastna avantura, raki bodo sproščeni
Jakna, ki bo največja zvezda jesenske garderobe
Jakna, ki bo največja zvezda jesenske garderobe
Ta frizura po 40. letu pomladi obraz in ne zahteva veliko urejanja
Ta frizura po 40. letu pomladi obraz in ne zahteva veliko urejanja
vizita
Portal
Pozabite na stroge diete: po 50. letu je pomembneje, kaj dodate na krožnik
Novo upanje za bolnike z visoko tveganim mielomom?
Novo upanje za bolnike z visoko tveganim mielomom?
Če vas pogosto napenja, ne izločite takoj kruha: najprej preverite to pogosto živilo
Če vas pogosto napenja, ne izločite takoj kruha: najprej preverite to pogosto živilo
Pljučnica: kako se začne, kdo je bolj ogrožen in kateri znaki so alarm
Pljučnica: kako se začne, kdo je bolj ogrožen in kateri znaki so alarm
cekin
Portal
Denar na račun lastnikom dizla? Nenavadna pomoč pri naših sosedih
Cene letov bi lahko letele v nebo, če ne bi vskočila ta država
Cene letov bi lahko letele v nebo, če ne bi vskočila ta država
Nekoč raj za tuje delavce, danes tudi visoka izobrazba ni več zagotovilo za službo
Nekoč raj za tuje delavce, danes tudi visoka izobrazba ni več zagotovilo za službo
Premalo revmatologov: število specialistov pada, bolniki čakajo
Premalo revmatologov: število specialistov pada, bolniki čakajo
moskisvet
Portal
Poročila se je sama s sabo, nato pa ugotovila, da potrebuje več
Izginila med sprehodom s psom, nato so jo našli mrtvo v gozdu
Izginila med sprehodom s psom, nato so jo našli mrtvo v gozdu
Ta zahrbtna bolezen vse pogosteje prizadene mlade moške: razlog je lahko skrit v genih
Ta zahrbtna bolezen vse pogosteje prizadene mlade moške: razlog je lahko skrit v genih
Era ozkih moških oblek je končana: moški na porokah so končno videti bolj zanimivo
Era ozkih moških oblek je končana: moški na porokah so končno videti bolj zanimivo
dominvrt
Portal
Sol se ne pokvari, a če opazite to, jo takoj vrzite stran
Na mikrovalovno pečico nikoli ne odlagajte teh stvari: strokovnjaki opozarjajo na skrito nevarnost
Na mikrovalovno pečico nikoli ne odlagajte teh stvari: strokovnjaki opozarjajo na skrito nevarnost
Ste opazili to spremembo pri svojem psu? Jesen pri mnogih sproži pravo eksplozijo energije
Ste opazili to spremembo pri svojem psu? Jesen pri mnogih sproži pravo eksplozijo energije
Večina naredi to napako pri pripravi kozarcev in šele pozimi ugotovi, da je ozimnica pokvarjena
Večina naredi to napako pri pripravi kozarcev in šele pozimi ugotovi, da je ozimnica pokvarjena
okusno
Portal
Ko zapaše nekaj toplega: 5 kremnih juh, brez katerih si ne predstavljamo jeseni
Pita, ki je navdušila sodnike: 'Tehnično izpeljano v nulo'
Pita, ki je navdušila sodnike: 'Tehnično izpeljano v nulo'
Trije recepti, ki dokazujejo, da je meal prep lahko preprost in okusen
Trije recepti, ki dokazujejo, da je meal prep lahko preprost in okusen
Mojmir ni skrival navdušenja: 'Zakaj si naredila samo eno?'
Mojmir ni skrival navdušenja: 'Zakaj si naredila samo eno?'
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Ponovni utrip
Ponovni utrip
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961