Tujina

Izjemno bogati bežijo z onesnažujočimi zasebnimi letali, revni ostajajo

Dubaj, 07. 03. 2026 11.30 pred 1 uro 3 min branja 11

Avtor:
L.M.
Zasebno letalo

Medtem ko najbogatejši zapuščajo mesto z zasebnimi letali, ki onesnažujejo do 14-krat bolj kot komercialna, humanitarne organizacije opozarjajo na izrazito globalno neenakost in pozivajo k davkom na luksuzni transport.

Po napadih na luksuzne hotele in dubajsko mednarodno letališče so oblasti za 48 ur ustavile vse lete. Po ponovnem odprtju letališča je bil promet močno omejen, prednost so imeli potniki z obstoječimi rezervacijami. Tisoče ljudi so tako ostali ujeti v mestu.

Mnogi so zato skušali zapustiti Dubaj po kopnem, nekateri so se odpravili na štiriurno pot do Muskata v Omanu, drugi celo na deset ur dolgo vožnjo do Rijada v Savdski Arabiji. Ker so bili komercialni leti iz regije proti Evropi več dni vnaprej razprodani, sta ostali dve možnosti: čakati ali rezervirati zasebno letalo, poroča Euronews.

Zaradi velikega povpraševanja so cene čarterskih letov močno narasle. Najpremožnejši potniki naj bi za pobeg iz mesta plačevali tudi do 200.000 evrov. Med tistimi, ki so državo zapustili z zasebnimi ali posebnimi leti, so bili tudi znani posamezniki, kot sta nogometaš Cristiano Ronaldo in italijanski obrambni minister Guido Crosetto.

Christiano Ronaldo
Christiano Ronaldo
FOTO: AP

Humanitarne organizacije opozarjajo, da takšni prizori razkrivajo izrazito globalno neenakost. Dubaj velja za privlačno destinacijo za bogate zaradi razkošja in odsotnosti dohodnine, vendar je njegov razvoj močno odvisen od dela migrantov, ki se po navedbah organizacij za človekove pravice pogosto soočajo z izkoriščanjem. Medtem ko lahko najbogatejši ob krizah zapustijo mesto, delavci, ki so zgradili dubajsko infrastrukturo, te možnosti nimajo, kar po mnenju nevladnih organizacij razkriva globoko družbeno neenakost, povezano tudi s podnebno krizo.

Poleg družbenih razlik problem poglablja tudi okoljski vpliv. Analize kažejo, da zasebni leti na potnika povzročijo pet- do štirinajstkrat več emisij kot komercialna letala in celo do petdesetkrat več kot potovanje z vlakom. Kljub temu so emisije iz zasebnega letalstva med letoma 2019 in 2023 narasle za skoraj polovico.

Okoljske organizacije zato pozivajo k strožjim davkom in regulaciji luksuznih oblik prevoza. Po njihovem mnenju bi morali bogatejši posamezniki prevzeti večji delež odgovornosti za podnebne spremembe, saj njihov življenjski slog povzroča nesorazmerno visoke emisije.

Na dubajskem letališču parkirana letala
Na dubajskem letališču parkirana letala
FOTO: AP

Raziskava nevladne organizacije kaže, da je najbogatejši odstotek prebivalstva že v prvih dneh leta porabil svoj letni ogljični proračun, potreben za omejitev segrevanja planeta na 1,5 C. Strokovnjaki trdijo, da morajo izjemno bogati do leta 2030 zmanjšati svoje emisije za 97 odstotkov, da bi dosegli pravno zavezujoče podnebne cilje.

Oxfam zato poziva k uvedbi posebnega davka na dobiček bogatih onesnaževalcev in pojasnjuje, da bi uvedba takšnega davka za 585 naftnih, plinskih in premogovnih podjetij, v katera pogosto vlagajo najpremožnejši posamezniki, lahko že v prvem letu prinesla več kot 340 milijard evrov prihodkov. Predlagajo tudi prepoved ali visoke davke na luksuzne, zelo onesnažujoče oblike prevoza, kot so superjahte in zasebna letala. Emisije, ki jih zelo bogat Evropejec ustvari v približno enem tednu uporabe takšnega prevoza, so, kot navaja Euronews, primerljive s celotnim življenjskim ogljičnim odtisom osebe iz najrevnejšega odstotka svetovnega prebivalstva.

Strokovnjaki poudarjajo, da podnebna kriza že zdaj najbolj prizadene revnejše države, ki k segrevanju planeta prispevajo najmanj.

Dubaj evakuacija neenakost zasebna letala podnebne spremembe

KOMENTARJI11

BUONcaffee
07. 03. 2026 12.23
Kljub resnim opozorilom o morebitnem napadu na Dubaj so se eni požvižgali na to in ostali tam. Strošek reševanja pa na grbi davkoplačevalcev. Fer da sami poravnajo stroške reševanja.
Odgovori
+1
1 0
Vakalunga
07. 03. 2026 12.09
Revnih na počitnicah v DUBAJU NI )))) Zdej pa razvajence na naše stroške vozijo domov, agencije pa denar ( na đžep )
Odgovori
+5
5 0
Špica
07. 03. 2026 12.23
to bi mogla agencija poskrbet.
Odgovori
0 0
jank
07. 03. 2026 12.04
Desničarji pravijo, da je vlada preveč plačala letalske prevoze. Očitno so za to, da bi si nesrečni ljudje kar sami plačali drage polete. To je pač logika trdih desnih liberalcev, ki zagovarjajo, da mora vsak sam poskrbeti zase in tisti, ki tega ne zmore, si je pač sam kriv.
Odgovori
-5
2 7
Teleport
07. 03. 2026 12.13
Je tvoj tovariš iz kolesariata dobil topli obrok?
Odgovori
+1
2 1
Pamir
07. 03. 2026 12.18
Kateri kolesar Roglič? Pogačar? Si se že cepil danes po ukatzu tvojega tovariša jufkota.
Odgovori
-2
0 2
mackon08
07. 03. 2026 12.18
jank haloooo' Pa kdo jim je kriv če ne sami, tvoje razmišljanje je tipično za pametnjakoviča. Bo že nekdo poskrbel, meni ni treba.
Odgovori
+1
1 0
Marky331
07. 03. 2026 12.26
Siromaki še do Pirana ne pridemo , bogatuni se bohotijo plačamo pa siromaki
Odgovori
0 0
jogo
07. 03. 2026 12.32
jank Prav imaš, bogatim je potrebno pomagati.
Odgovori
0 0
BUONcaffee
07. 03. 2026 12.01
Dubaj je varen toliko kot peščena hiša.
Odgovori
+2
2 0
BtpS
07. 03. 2026 11.53
A ni Dubaj varen? Ja tako vsaj pravijo tisti ki se vedno potujejo
Odgovori
+1
2 1
bibaleze
