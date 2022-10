Osupljivo ali grozljivo? Fotograf ujel zlovešč izraz na mravljinem obrazu

Kavaliauskas, ki je bil v preteklosti že nagrajen za svoje fotografije ptic ujed, je za Insider povedal, da živi ob gozdu, zaradi česar je lažje ujel in fotografiral mravljo. Izkazalo se je, da ima vijolične oči in nekaj, kar je videti kot zlati zobje – obrazne poteze, ki se marsikomu zdijo grozljive.

"V naravi ni ničesar groznega," pa je ob tem dejal Kavaliauskas. "Vedno iščem podrobnosti, sence in še nikoli videne kote. Glavni cilj fotografije je nekaj odkriti," je povedal in dodal, da je navdušen nad možnostjo "odkrivati Božja stvarjenja".

Zmagala je fotografija gekonove šape

Izjemna fotografija mravljinega obraza od blizu pa, zanimivo, ni odnesla prve nagrade za najbolj osupljivo in nenavadno podobo. Ta čast in 3000 evrov denarne nagrade so pripadli Grigoriju Timinu in Michelu Milinkovitchu z Univerze v Ženevi. Par je bil nagrajen za mikroskopsko fotografijo embrionalne šape orjaškega madagaskarskega gekona.

"S svojimi živahnimi barvami in preprosto kompozicijo je fotografija tudi dokaz tehnične moči, ki zahteva mikroskopijo visoke ločljivosti in sestavljanje slik za zajemanje. Rezultat kaže, kako kompleksne so te drobne strukture, s kostmi, kitami, vezmi in kožo, prikazanimi v sinjem, krvne celice pa so poudarjene v oranžnih barvah," so zapisali ob tem.