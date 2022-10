Izjemno odkritje v Siriji: odkrili 1600 let star nedotaknjen rimski mozaik

V Siriji so se dokopali do izjemnega odkritja: odkrili so kar 1600 let star mozaik iz rimske dobe, ki je praktično nedotaknjen. Velik je 120 kvadratnih metrov, najden pa je bil pod stavbo v mestu Rastan pri Homsu. Mozaik, ki prikazuje mitične prizore, med drugim trojansko vojno, naj bi bil najredkejši te vrste.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Številni sirski arheološki zakladi so bili po več kot desetletju vojne poškodovani. Najnovejšo najdbo pa opisujejo kot najpomembnejše arheološko odkritje od začetka konflikta leta 2011. "Pred nami je odkritje, ki je v svetovnem merilu zelo redko" je za agencijo Associated Press povedal Hamman Saad, višji uradnik na sirskem generalnem direktoratu za muzeje in starine. Dodal je, da je mozaik bogat s podrobnostmi, saj prikazuje rimskega boga morja Neptuna in njegovih 40 ljubic ter Herkula, ki ubije kraljico Amazonk Hipolito. V mestu Rastan je bila trdnjava upornikov in prizorišče intenzivnih spopadov, dokler ga leta 2018 niso zavzele sirske vladne sile. Država, ki velja za arheološko zakladnico Sirija velja za zakladnico arheologov, saj so v njej nekatere najbolj ohranjene ostaline starodavnih civilizacij, vključno z mošejo Omajadov v Damasku in starodavnim mestom Palmira. Vendar je bilo veliko teh najdb uničenih ali izropanih v državljanski vojni. Leta 2015 je skupna Islamska država zavzela Palmiro in povzročila opustošenje mesta. Kaos je spodbudil tudi črn trg z manjšimi predmeti, kot so kovanci in kipci.