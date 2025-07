Izkop množičnega grobišča: v katoliškem domu umrlo okoli 800 otrok

Pri katoliškem domu na zahodu Irske so v ponedeljek začeli izkopavanje neoznačenega množičnega grobišča, ki naj bi trajalo dve leti. Skušali bodo najti in identificirati izgubljene otroke, potem ko je lokalna zgodovinarka pred 11 leti odkrila dokaze, da je v domu za neporočene matere umrlo do 800 dojenčkov in majhnih otrok.

Preiskava o dogajanju v več domovih, ki jih je vodila Cerkev, se je začela pred skoraj desetletjem. Povod zanjo je bilo odkritje neoznačenega množičnega grobišča v mestu Tuam v grofiji Galway, za katerega je zaslužna lokalna zgodovinarka Catherine Corless, poroča Euronews. Odkrila je namreč mrliške liste za skoraj 800 otrok, ki so umrli v domu v Tuamu med letoma 1920 in 1961, čeprav je našla pogrebne zapise le za enega. Preiskovalci so kasneje v zapuščenih podzemnih kanalizacijskih jaških na območju odkrili množično grobišče, v katerem so bili posmrtni ostanki dojenčkov in majhnih otrok. Testiranje DNK je pokazalo, da so bili mrtvi otroci stari od 35 tednov nosečnosti do treh let. Našli so jih tudi v neuporabljeni podzemni greznici na lokaciji, kjer danes stoji stanovanjski kompleks.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: Profimedia







Izkopavanje množičnega grobišča otrok na Irskem icon-picture-layer-2 1 / 5

"To je zelo, zelo težka in pretresljiva zgodba. Počakati moramo, da vidimo, kaj se bo razpletlo po izkopavanjih," je v ponedeljek dejal irski premier Michael Martin. Dom je od leta 1925 do njegovega zaprtja leta 1961 upravljal red katoliških redovnic, poroča Euronews. Po rojstvu so nekateri otroci živeli v domovih, večina pa je bila oddana v posvojitev v sistemu, v katerem sta sodelovali Cerkev in država. To je bil eden od mnogih takšnih zavodov, ustanovljenih po vsej Irski, kamor so večino 20. stoletja poslali več deset tisoč neporočenih nosečnic. Tovrstne institucije, ki so delovale po vsej državi - zadnje celo do leta 1998 - so bile zatiralske in sovražne do žensk ter predstavljajo temno poglavje v zgodovini pretežno katoliške Irske. Zemljišče je ostalo v glavnem nedotaknjeno, potem ko so ustanovo leta 1972 porušili in tam zgradili stanovanja.

Aktivistka Anna Corrigan med obiskom najdišča izkopavanj v Tuamu na Irskem FOTO: AP icon-expand