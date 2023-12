Izkopali luknjo za peko, 23-letnik padel vanjo in ostal ujet

Po poročanju lokalnih medijev, na katere se sklicuje BBC, je bil Taylor s prijatelji na otoku Bribie, kjer stoji priljubljeni kamp, ko se je zgodila tragična nesreča. Družba prijateljev in družine se je odločila izkopati meter in pol globoko luknjo, kjer bi pekli. A stvari so se zasukale v napačno smer.

23-letnik je padel v luknjo in ostal ujet. Njegovi prijatelji in družina so ga med čakanjem na reševalce obupano poskušali izkopati, vendar neuspešno. Reševalne službe se prav tako niso mogle hitro odzvati, saj gre za oddaljeni kamp.

Ko je prijateljem končno uspelo, so ga poskušali oživljati z umetnim dihanjem vsaj 45 minut, preden se je njegov pulz končno vrnil. 23-letnika so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico in ga sprejeli na oddelek za intenzivno nego. Policija Queenslanda pa je danes potrdila, da je umrl.

Detektivi kriminalistične policije si še vedno prizadevajo ugotoviti vse okoliščine tega tragičnega dogodka, pri čemer verjamejo, da je bilo okoli še veliko ljudi, ki niso povedali svoje zgodbe, poroča BBC.

"Žal so bile poškodbe prehude, da bi jih premagal. Bil je najboljši sin, brat, fant in prijatelj," je sporočila njegova družina.