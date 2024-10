Izkopali rov in pobegnili iz ruskega zapora: en zapornik še vedno na begu

Kot poročajo ruski mediji, so pazniki v ruskem zaporu v zahodni regiji Lipetsk med rutinskim pregledom prostorov odkrili podzemni rov. Nemudoma je steklo štetje zapornikov, po katerem so ugotovili, da šest obsojencev manjka, poroča The Moscow Times.

Ruske oblasti so takoj začele iskati pobeglo šesterico, o pobegu iz Popravne kolonije št. 2 pa so obvestili tudi lokalne organe pregona. Identitete zapornikov sicer niso razkrili, so pa v izjavi sporočili, da moški prihajajo iz centralne Azije. Zaporniki so bili obsojeni zaradi posilstva ter proizvodnje in distribucije drog.