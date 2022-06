Izkoriščal strah pred koronavirusom in prodajal razkužila z lažnim certifikatom

Poslovnež iz New Jerseyja Paul Andrecola je med epidemijo covida-19 začel s proizvajanjem in prodajo razkužil in razkužilnih robčkov, ki naj bi uporabnike varovala pred virusom. Izdelke je prodajal pod imenom GCLEAN.

Nekaj poslov je Andercola sklenil tudi z večjimi državnimi podjetji, pri tem pa zaslužil 2,7 milijona dolarjev (približno 2,5 milijona evrov). Po tem, ko je bil njegov izdelek že eno leto na trgu, so oblasti po pritožbi ugotovile, da sploh ni bil odobren od Ameriške agencije za okolje, zaradi česar tudi ni zagotovljeno, da je varen in učinkovit, navaja The New York Times.