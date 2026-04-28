Tujina

Izkoristili pandemijo in povečali število usmrtitev

Pjongjang, 28. 04. 2026 13.21 pred 20 urami 2 min branja 3

Avtor:
N.V.
Kim Džong Un

Med pandemijo covida-19 je mnogo držav sprejemalo drastične ukrepe, da bi zaščitile svoje državljane. Ena izmed teh pa ni Severna Koreja. V tej zaprti državi so med pandemijo močno povečali uporabo smrtne kazni ter izolacijo izkoristili za stopnjevanje usmrtitev, ker je mednarodni nadzor čez noč praktično izginil, kažejo poročila nevladne organizacije za človekove pravice iz Seula.

Poročilo organizacije Transitional Justice Working Group (TJWG) zajema 13 let usmrtitev v Severni Koreji pod vodstvom voditelja Kim Džong Una in podatki so zaskrbljujoči.

Število dokumentiranih primerov usmrtitev in izrečenih smrtnih kazni se je v skoraj petih letih po zaprtju meja januarja 2020 povečalo za 117 odstotkov v primerjavi z enakim obdobjem pred zaprtjem, vsebino poročila povzema Guardian.

Poročilo dodaja, da se je številka več kot potrojila. Opredeljenih je več kot 46 krajev usmrtitev, za 40 od njih so v poročilu razkrite koordinate. Prav tako je dokumentiranih 144 primerov, vključno s 136 dogodki usmrtitev, ki so zajemali najmanj 358 posameznikov med decembrom 2011, ko je Kim prevzel oblast, in decembrom 2024, pri čemer je bilo približno 70 odstotkov usmrtitev izvedenih javno, množice pa so to opazovale.

Življenje v Severni Koreji
Življenje v Severni Koreji
FOTO: Profimedia

Usmrtitve so se med pandemijo razširile tudi geografsko. Pred covidom so dokumentirane usmrtitve potekale v osmih krajih, večinoma skoncentriranih v Pjongjangu in treh severovzhodnih provincah ob kitajski meji. Po zaprtju meja so se razširile na 19 lokacij.

Poročilo je bilo pripravljeno na podlagi pričevanj 265 severnokorejskih prebežnikov, ki so v tem 13-letnem obdobju živeli v 51 mestih in državah, pa tudi na podlagi informacij petih medijev, osredotočenih na Severno Korejo, z viri znotraj države.

Severna Koreja je na začetku pandemije zaprla meje za skoraj vso trgovino in se popolnoma izolirala od zunanjega sveta. Poročilo trdi, da je režim pandemijo in pomanjkanje mednarodnega nadzora izkoristil za razširitev števila "kaznivih dejanj", za katera je predpisana smrtna kazen. Severnokorejsko vodstvo je namreč prej svoj pristop k smrtni kazni prilagajalo glede na raven mednarodnega pritiska. Usmrtitve so se na primer močno zmanjšale v letih po razpravah ZN o morebitni napotitvi Kima na Mednarodno kazensko sodišče v Haagu.

Smrtna kazen že za gledanje korejskih serij

Primeri smrtnih kazni ali usmrtitev, povezanih z uporabo, vnosom ali širjenjem tuje kulture in informacij, vključno z južnokorejskimi filmi, dramami in glasbo, pa tudi verskimi in "vraževernimi" praksami, so se povečali za 250 odstotkov in postali najpogostejša kazniva dejanja, za katera je predpisana smrtna kazen. Število usmrtitev in smrtnih kazni za ljudi, spoznane za krive umora, ki je bil prej najpogostejši tak zločin, pa se je zmanjšalo za 44 odstotkov.

Februarja je Amnesty International sporočil, da je pridobil pričevanja, ki kažejo, da lahko gledanje svetovno priljubljenih korejskih serij, kot sta Crash Landing on You in Squid Game, ali poslušanje K-pop skupin, kot je BTS, "privede do najstrožjih kazni, vključno s smrtjo". Režim je, glede na poročanje organizacije Amnesty, ustvaril "ozračje strahu".

Poleg tega se je povečalo tudi število obsojenih posameznikov, ki kršijo Kimove ukaze ali kritizirajo voditelja, vladajočo Delavsko stranko ali varnostne službe, za kar 600 odstotkov.

TJWG je opozoril, da bi se usmrtitve lahko še okrepile, saj se režim pripravlja na četrto generacijo dednega nasledstva, pri čemer naj bi Kimovo najstniško hčerko, domnevno imenovano Ju-ae, postavljali kot njegovo verjetno naslednico.

severna koreja kim džong un smrtna kazen usmrtitve
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bohinj je zakon
28. 04. 2026 15.50
Kim nehaj.
Odgovori
+1
1 0
periot22
28. 04. 2026 15.41
O Severni Koreji ne veste popolnoma nič razen Ameriških laži, nevladne organizacije pa itak ne delajo nič razen da denar vlečejo!!!!!!!
Odgovori
+0
2 2
metalika
28. 04. 2026 15.39
Ni nafte ni demokracije
Odgovori
+0
1 1
