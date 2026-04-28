Izkoristili pandemijo in povečali število usmrtitev

Poročilo organizacije Transitional Justice Working Group (TJWG) zajema 13 let usmrtitev v Severni Koreji pod vodstvom voditelja Kim Džong Una in podatki so zaskrbljujoči. Število dokumentiranih primerov usmrtitev in izrečenih smrtnih kazni se je v skoraj petih letih po zaprtju meja januarja 2020 povečalo za 117 odstotkov v primerjavi z enakim obdobjem pred zaprtjem, vsebino poročila povzema Guardian. Poročilo dodaja, da se je številka več kot potrojila. Opredeljenih je več kot 46 krajev usmrtitev, za 40 od njih so v poročilu razkrite koordinate. Prav tako je dokumentiranih 144 primerov, vključno s 136 dogodki usmrtitev, ki so zajemali najmanj 358 posameznikov med decembrom 2011, ko je Kim prevzel oblast, in decembrom 2024, pri čemer je bilo približno 70 odstotkov usmrtitev izvedenih javno, množice pa so to opazovale.

Življenje v Severni Koreji FOTO: Profimedia

Usmrtitve so se med pandemijo razširile tudi geografsko. Pred covidom so dokumentirane usmrtitve potekale v osmih krajih, večinoma skoncentriranih v Pjongjangu in treh severovzhodnih provincah ob kitajski meji. Po zaprtju meja so se razširile na 19 lokacij. Poročilo je bilo pripravljeno na podlagi pričevanj 265 severnokorejskih prebežnikov, ki so v tem 13-letnem obdobju živeli v 51 mestih in državah, pa tudi na podlagi informacij petih medijev, osredotočenih na Severno Korejo, z viri znotraj države.

Severna Koreja je na začetku pandemije zaprla meje za skoraj vso trgovino in se popolnoma izolirala od zunanjega sveta. Poročilo trdi, da je režim pandemijo in pomanjkanje mednarodnega nadzora izkoristil za razširitev števila "kaznivih dejanj", za katera je predpisana smrtna kazen. Severnokorejsko vodstvo je namreč prej svoj pristop k smrtni kazni prilagajalo glede na raven mednarodnega pritiska. Usmrtitve so se na primer močno zmanjšale v letih po razpravah ZN o morebitni napotitvi Kima na Mednarodno kazensko sodišče v Haagu.

Smrtna kazen že za gledanje korejskih serij