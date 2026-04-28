Izkoristili pandemijo in povečali število usmrtitev

Poročilo organizacije Transitional Justice Working Group (TJWG) zajema 13 let usmrtitev v Severni Koreji pod vodstvom voditelja Kim Džong Una in podatki so zaskrbljujoči.
Število dokumentiranih primerov usmrtitev in izrečenih smrtnih kazni se je v skoraj petih letih po zaprtju meja januarja 2020 povečalo za 117 odstotkov v primerjavi z enakim obdobjem pred zaprtjem, vsebino poročila povzema Guardian.
Poročilo dodaja, da se je številka več kot potrojila. Opredeljenih je več kot 46 krajev usmrtitev, za 40 od njih so v poročilu razkrite koordinate. Prav tako je dokumentiranih 144 primerov, vključno s 136 dogodki usmrtitev, ki so zajemali najmanj 358 posameznikov med decembrom 2011, ko je Kim prevzel oblast, in decembrom 2024, pri čemer je bilo približno 70 odstotkov usmrtitev izvedenih javno, množice pa so to opazovale.
Usmrtitve so se med pandemijo razširile tudi geografsko. Pred covidom so dokumentirane usmrtitve potekale v osmih krajih, večinoma skoncentriranih v Pjongjangu in treh severovzhodnih provincah ob kitajski meji. Po zaprtju meja so se razširile na 19 lokacij.
Poročilo je bilo pripravljeno na podlagi pričevanj 265 severnokorejskih prebežnikov, ki so v tem 13-letnem obdobju živeli v 51 mestih in državah, pa tudi na podlagi informacij petih medijev, osredotočenih na Severno Korejo, z viri znotraj države.
Smrtna kazen že za gledanje korejskih serij
Primeri smrtnih kazni ali usmrtitev, povezanih z uporabo, vnosom ali širjenjem tuje kulture in informacij, vključno z južnokorejskimi filmi, dramami in glasbo, pa tudi verskimi in "vraževernimi" praksami, so se povečali za 250 odstotkov in postali najpogostejša kazniva dejanja, za katera je predpisana smrtna kazen. Število usmrtitev in smrtnih kazni za ljudi, spoznane za krive umora, ki je bil prej najpogostejši tak zločin, pa se je zmanjšalo za 44 odstotkov.
Februarja je Amnesty International sporočil, da je pridobil pričevanja, ki kažejo, da lahko gledanje svetovno priljubljenih korejskih serij, kot sta Crash Landing on You in Squid Game, ali poslušanje K-pop skupin, kot je BTS, "privede do najstrožjih kazni, vključno s smrtjo". Režim je, glede na poročanje organizacije Amnesty, ustvaril "ozračje strahu".
Poleg tega se je povečalo tudi število obsojenih posameznikov, ki kršijo Kimove ukaze ali kritizirajo voditelja, vladajočo Delavsko stranko ali varnostne službe, za kar 600 odstotkov.
TJWG je opozoril, da bi se usmrtitve lahko še okrepile, saj se režim pripravlja na četrto generacijo dednega nasledstva, pri čemer naj bi Kimovo najstniško hčerko, domnevno imenovano Ju-ae, postavljali kot njegovo verjetno naslednico.
