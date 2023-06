Izlet, ki se je sprevrgel v grozljivko: turistična ladja potonila, potniki za las ušli smrti

Ko se je 24. aprila v Egiptu prevrnila, je bilo na krovu ladje Carlton Queen 26 potnikov, med katerimi so bili Britanci, Belgijci, Švicarji in Nemci. Kot trdijo, so za las ušli smrti, poroča BBC. David Taylor je mislil, da bosta on in njegov sin Christian umrla, ko sta spoznala, da sta ujeta pod palubo, pripovedujeta za BBC : "Resnično sem mislil, da bomo vsi umrli. Ni bilo možnosti, da bi prišla ven."

Povedal je, da sta skupaj s španskim potnikom Fernandom Suarezom Mello poskušala odpreti zasilno loputo, a jima ni uspelo. "Fernando je obupano poskušal najti način, kako odpreti to zasilno loputo, vendar ni imela ročajev," je opisal. Ker se je čoln prevrnil na bok, niso mogli uporabiti stopnic. Christian je lahko pobegnil le tako, da je splezal na svojega očeta, ta pa je nato splezal na Fernanda, ki se je žrtvoval, ker ni bilo nikogar, na katerega bi lahko splezal tudi on. "To je bil zame najtežji del pobega, ker me je Fernando pogledal in rekel, naj ga pustim in rešim svojega sina" je opisal David.

David je dejal, da se je odločil spregovoriti o tem, kar se je zgodilo, da bi ozaveščal in posvaril druge. "Zgrešili smo toliko znakov, da ladja ni primerna za plutje." Kot opisujejo, so sicer s pomisleki pristopili do kapitana, ki jim je dejal le, naj ne skrbijo. A prenovljeno plovilo je kljub temu potonilo, in to v mirnih vodah. Kot so za BBC sporočili lastniki, egiptovske oblasti preiskujejo dogodek, na rezultate pa še čakajo.

Med potniki je bila tudi Britanka Sally Nolan. "Spomnim se, da sem pomislila, da je to kot prizor iz grozljivke in da morda ne bom več videla svojih otrok," pripoveduje za BBC. Ko se je čoln začel prevračati, jo je vrglo s kavča in ulovila se je za nogo mize. "Na tej točki me je bilo grozno strah in instinktivno sem vedela, da se bo čoln prevrnil," je dejala. "Moja prijateljica Terri, ki je sedela levo od mene, se ni mogla zadržati. Padla je mimo mene v morje."

Fernando, ki je bil še vedno ujet in se ni mogel povzpeti po stopnicah, je počakal, da se je nivo vode dvignil, da je lahko lebdel. Nato je prišel do salona, ki ga je zalilo, zato se je moral potopiti pod vodo, da je prišel ven. "To je bil najgloblji vdih, kar sem jih naredil v življenju. Napolnil sem pljuča, saj nisem vedel, koliko časa bom moral ostati pod vodo," je dejal. Na srečo je drugi potnik pred tem razbil steklena vrata, ki so vodila iz salona. Če tega ne bi storil, preden je salon poplavil, Fernando zaradi pritiska vode ne bi mogel odpreti vrat in bi ostal ujet, so še povedali potniki.

Vse potnike so naposled rešili s pomočjo drugega čolna.