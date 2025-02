Rusi izročili obsojenega učitelja, Američani milijarderskega kripto kriminalca

Rusija in ZDA sta si izmenjali še dva zapornika. Američani so v zameno za učitelja, ki je bil zaprt v Moskvi, Rusiji izročili obsojenega kibernetskega kriminalca Aleksandra Vinnika, ki je preko kripto borz in izsiljevalske programske opreme opral več milijard dolarjev. Za vrnitev v domovino se je zahvalil tudi ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, ki je že v torek v Washingtonu pozdravil 63-letnega učitelja, ki so ga v Moskvi obsodili na 14 let zapora, ker so pri njem našli manjšo količino medicinske konoplje.