Izmišljeni razlogi za revščino temnopoltih

Temnopolti Američani so bili podjetni še v časih, ko sta večini dan krojila veriga in bič. Slovita šivilja Elizabety Keckley je s svojim delom preživljala celotno družino gospodarja, a ji je kljub temu uspelo zaslužiti in prihraniti dovolj denarja, da je plačala za svojo svobodo. Ustanavljali so skrivna združenja za finančno pomoč, v državljanski vojni pa so njihovo premoženje izropali tako vojaki konfederacije kot unije. Po zmagi Severa je general William Sherman osvobojenim sužnjem kot povračilo za 250 let tlake obljubil 16 hektarjev zemlje in mulo. Predsednik Abraham Lincoln in kongres sta se strinjala, da plantaže belih sužnjelastnikov ob obali Atlantika postanejo odškodnina za prestano trpljenje.

Toda atentat na Lincolna je v Belo hišo pripeljal podpredsednika Andrewa Johnsona, južnjaškega rasista, ki je ne samo razveljavil Shermanovo obljubo, pač pa južnjakom omogočil, da so sprejeli tako imenovane črne zakone, ki so močno omejili pravice temnopoltih ter jih prisilili v delo za uborna plačila. Po ogorčenju Severa so jih preoblikovali v zakonodajo Jima Crowa, komaj prikrit apartheid, ki je trajal globoko v 20. stoletje in ga je dokončno spodrezalo šele gibanje za državljanske pravice. V tem času so beli Američani zatrli poskuse temnopolte skupnosti, da se postavi na lastne noge. Ne samo s potiskanjem na najslabše plačana delovna mesta, slabo izobrazbo in manj kot osnovno zdravstveno oskrbo, pač pa tudi z linčanji in masakri.



Jeza zaradi Projekta 1619

Slednji so bili dolgo izbrisani iz ameriške uradne zgodovine. Donald Trump je želel 19. junija, ko se temnopolti Američani spominjajo osvoboditve iz suženjstva, v Tulsi prirediti veliko predvolilno zborovanje. Predsednik, ki ima zelo spravljiv odnos z zagovorniki bele nadvlade, sploh ni vedel za praznik Juneteenth. Izbira kraja in datuma pa je bila še toliko bolj ponesrečena, ker je bila Tulsa leta 1921 prizorišče masakra, v katerem so bele tolpe pobile več sto ljudi (uradno število je še vedno 36 mrtvih, a zgodovinarji že dolgo vedo, da je močno podcenjeno), ter izropale in povsem požgale temnopolto četrt Greenwood, ki je zaradi premožnih prebivalcev veljala za črni Wall Street.