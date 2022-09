Izmuzljivi leopard še vedno na begu

Prebivalci indijskega mesta Belgaum v južni zvezni državi Karnataka že 27 dni živijo v strahu pred napadom izmuzljivega leoparda. Ta v mesto prihaja že 27 dni, lov na njega pa se je izkazal za precej neuspešnega. Kljub množičnemu osebju, pastem, dronom in drugim poskusom jim ga še ni uspelo ujeti. Naravovarstveniki opozarjajo, da tako obsežna lovska akcija in medijska pozornost nista primerni za leoparda.

V južni indijski zvezni državi Karnataka že več kot 27 dni poteka lov na izmuzljivega leoparda. Žival je že 5. avgusta napadla delavca v gosto poseljenem mestu Belgaum v severni Karnataki. Moški je bil poškodovan, a je napad preživel. Od takrat so ga nekajkrat opazili v mestu okoli igrišča za golf, kar je med prebivalci sprožilo paniko. Državni oddelek za gozdove je angažiral približno 300 uslužbencev, od veterinarjev in ostrostrelcev do anesteziologov, da ujamejo leoparda in ga izpustijo v gozd. Operacija je do zdaj bila neuspešna, saj leoparda nikakor ne morejo uloviti.

icon-expand Leopardi se zaradi krčenja njihovega življenjskega prostora pogosto znajdejo v velikih mestih, kjer iščejo svoj plen. FOTO: Shutterstock

Težava je sprožila kar precejšen politični vihar, saj opozicijski politiki ministra za gozdove Umesha Kattija pozivajo, naj odstopi, ta pa je dejal, da bo to tudi storil, če to pomeni, da bo leopard ujet. Toda naravovarstveniki pravijo, da bi obsežna lovska akcija in medijska pozornost lahko bili neproduktivni za ulov živali. Leopardi so sicer sramežljiva bitja, vendar so se v preteklih letih vedno bolj začela podajati v indijske vasi in mesta v iskanju plena, ker se njihovi življenjski prostori drastično hitro krčijo.

"Oblasti in javnost si želijo hitre rezultate, zato smo bili prisiljeni vsak dan preizkušati nove poskuse ali postopoma spreminjati svoje delovanje. Toda za ulov leoparda bi moralo biti zelo malo človeškega posredovanja ter veliko miru in tišine ," pove Anthony S. Mariappa, najvišji uradnik za gozdove v Belgaumu. Biolog za divje živali Sanjay Gubbi, ki že več kot desetletje preučuje leoparde v Karnataki, je povedal, da je bolj verjetno, da bodo leopardi pobegnili že ob najmanjšem vznemirjenju kot ob dejanskem napadu.

Karnataka je dom okoli 1783 leopardom, do zdaj pa jih je že bilo moč opaziti v večjih mestih, kot sta Bangalore in Mysore. Na različnih lokacijah v bližini igrišča za golf so postavili okoli 20 pasti s kamerami, ki spremljajo gibanje leoparda. V past za žival so postavili deset kovinskih kletk, v katerih so za vabo nastavljeni pujski in psi. "Prizadevali so si tudi, da bi leoparda privabili s feromoni," pravi Gogi. "Iztrebki in urin samice leoparda so nanesli na kletke, da bi leoparda zvabili noter." Dodaja, da je ekipa več kot 300 članov osebja trikrat temeljito prečesala 300 hektarjev veliko območje, da bi našla leoparda. Načrtovali so, da bi ostrostrelec leoparda zadel s puščico, ki ima pomirjevalo, potem pa bi ga preselili v njegov naravni rezervat.

icon-expand V Karnataki živi okoli 1783 leopardov. FOTO: Shutterstock