Iznajdljiva Malezijka: ko ji je ključavničar povedal ceno, je raje najela žerjav

40-letna umetnica Tammy Kin Nee iz Malezije je minulo nedeljo ostala pred vrati svojega doma. Ugotovila je namreč, da se je njena elektronska ključavnica pokvarila, glavni ključ pa je pustila v stanovanju.

"Seveda sem se najprej obrnila na ključavničarja, a mi je rekel, da bo težavo lahko rešil le za silo in to za dobih 155 evrov," je povedala. V stanovanje bi bilo treba vlomiti. Pojasnil ji je, da bo morala nato zamenjati še protipožarna vrata in poškodovano protivlomno elektronsko ključavnico, kar bi jo stalo še okoli 580 evrov.

Znesek se ji je seveda zdel neverjeten, zato se je znašla drugače, poroča Net.hr. Pred dnevi je videla delavce, ki so s pomočjo žerjava urejali drevje nekaj ulic stran in tako je dobila idejo. Kar sama je najela tovornjak z žerjavom in delavce prosila, naj jo dvignejo na balkon v četrtem nadstropju. Od tam je brez težav vstopila v svoje stanovanje.