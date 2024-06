Izognila sta se smrti: 'Kar naprej sem videl najine obraze na njunih slikah'

Prav tako naj bi Stockton Rush ponudil 100.000 dolarjev popusta na ceno vstopnice za vsak sedež. Ob tem pa naj bi ga poskušal prepričati, da je podvodna naprava iz titana in ogljikovih vlaken varna in lahko prenese ogromen pritisk vode med potopom.

Bloom je za Newsweek v zgodbi, ki so jo pripravili ob obletnici tragičnega potopa, povedal, da sta bila on in njegov sin Sean povabljena, da se vkrcata na Titan in obiščeta razbitino Titanika. Izvršni direktor družbe OceanGate se je osebno srečal z njim, da bi promoviral potop.

"Ko je rekel, da se preveč denarja zapravlja za varnost v industriji, so mi zazvonili vsi alarmi," je dejal Bloom. "In potem mi je še rekel, da je to varnejše od letenja s helikopterji, varnejše od potapljanja in varnejše od prečkanja ulice."

S sinom sta si nato izmislila izgovor, dejala sta, da jima urnik ne dopušča potovanja.

Podmornica Titan se je 18. junija 2023 odpravila na raziskovanje razbitin Titanika, vendar je po dveh urah izgubila stik z ladjo.

Ameriška obalna straža in OceanGate sta nato 22. junija objavila, da razbitine, najdene na morskem dnu, potrjujejo, da je podmornica implodirala, pri tem pa je umrlo vseh pet moških na krovu. Poleg Rusha so bili med njimi še britanski milijarder Hamish Harding, britansko pakistanski poslovnež Shahzada Dawood, njegov 19-letni sin Suleman in nekdanji francoski mornariški potapljač Paul-Henri Nargeolet.

"Ko sem slišal novico, sem bil v šoku. Gledal sem slike očeta in sina - oče je bil približno mojih let, sin pa podobne starosti kot moj sin. Kar naprej sem videl najine obraze na njunih slikah," je dejal.

Glede podvigov, ki se jih lotevajo različni bogataši pa danes pravi: "Če bi me Elon Musk poklical in rekel, gremo v vesolje, bi verjetno razmislil o odhodu in verjetno bi šel, ker ima primerna sredstva, ampak če bi rekel, zgradil sem raketo na svojem dvorišču, bi pa odklonil."