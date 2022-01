Izpad električne energije v Kazahstanu, Kirgizistanu in Uzbekistanu

Zaradi velikega izpada električne energije v osrednji Aziji so deli Kazahstana, Uzbekistana in Kirgizistana ostali brez električne energije. Vzrok za težave še ni znan, prav tako pa tudi ne vedo, koliko ljudi je prizadetih ter kako dolgo bi lahko izpad trajal.

Uzbekistansko energetsko ministrstvo je medtem sporočilo, da si prizadeva rešiti "večji izpad električne energije". V Kazahstanu so poročali o izpadih v največjem mestu Almaty in več večjih južnih mestih blizu uzbekistanske in kirgiške meje.