Izpad elektrike na stadionu, v nekaj minutah potopilo prizorišče Sinjske alke

V Splitu so zaradi neurja in posledičnega izpada elektrike nedeljsko tekmo med Hajdukom in Istro skoraj odpovedali. Na koncu so se vremenske razmere nekoliko umirile, tekmo pa so odigrali s skoraj enourno zamudo. Zaradi slabih vremenskih razmer so morali prestaviti tradicionalne viteške igre v Sinju.

Hrvaško obalo je v nedeljo zvečer zajelo močno neurje. Visoki valovi so premetavali plovila na morju, močan veter je na obalo odnesel katamaran, nasedlo pa je še več plovil. Na terenu so posredovale številne gasilske ekipe. Ponekod so ostali brez električne energije.

Vreme je zagodlo tudi v Splitu, kjer bi morala biti ob 21. uri na stadionu Poljud nogometna tekma med Hajdukom in Istro. A so tik pred tekmo območje zajele obilne padavine, veter in celo toča. Na stadionu so imeli celo izpad električne energije, gledalci na tribunah pa so si svetili s telefoni in baklami. Zaradi močnega naliva so tekmo skoraj odpovedali.

Po skoraj eni uri je dež ponehal, zelenica stadiona pa je bila povsem pod vodo. Delavci so v nekaj minutah uspeli odstraniti večino vode s terena, glavni sodnik pa je nato z obema kapetanoma pregledal zelenico in odločili so, da se tekma ob 21.50 vendarle odvije, je poročal Net.hr.

Neurje je prekrižalo načrte tudi organizatorjem viteških iger v Sinju, ki so jih morali zaradi slabih vremenskih razmer prestaviti. Tik pred začetkom 310. Sinjske alke se je namreč razbesnela huda nevihta, ki je v kratkem času dobesedno potopila stezo. Temperatura se je naglo spustila za približno deset stopinj Celzija, ulice pa so se v hipu spremenile v potoke.

