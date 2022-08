Izpad mobilnega omrežja: klic na pomoč prišel šele 45 minut po tragediji

Pet oseb se je popoldne spuščalo s Herrenalma v smeri parkirišča Taglsbach po krožni pohodniški poti "Alpinweg", poroča krone.at. Okoli 17. ure se je nato na območje premaknila nevihtna fronta in presenetila skupino. Pihalo je tako močno, da je veter podrl več smrek in bukev, eno od dreves pa je zadelo tri pohodnice.

Po podatkih policije sta nepoškodovani osebi skušali opraviti klic v sili, a to ni bilo mogoče, ker je prišlo do izpada omrežja mobilne telefonije. Ženski sta zato stekli do parkirišča v Taglsbachu, kjer sta srečali mimoidočega in ga prosili, da pokliče pomoč. Vendar pa je bila ura takrat že 17.45.

Po klicu na pomoč so pristojni aktivirali gorsko reševalno službo, gasilce in policijo, toda ko so prispeli na kraj tragedije, je zdravnik helikopterske nujne medicinske pomoči lahko ugotovil le smrt treh žensk. Ponesrečenke je gorska reševalna služba odpeljala do gozdne ceste.

Na območju se danes nadaljuje preiskava, s katero so začeli že sinoči. Prve ugotovitve so pokazale, da podrta drevesa niso imela predhodnih poškodb in so se podrla zaradi neurja.

Zaradi nevarnosti so lokalne oblasti zaprle pohodniške poti na območju.