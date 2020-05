Izpad Zooma na družbenih omrežjih izzval številne odzive uporabnikov

Družbene medije so preplavile pritožbe uporabnikov, ki se niso mogli udeležiti sestanka ali virtualne kave na Zoomu. Videokonferenčno orodje, ki je vrhunec rasti doseglo v zadnjih dveh mesecih, ko so ljudje zaradi pandemije novega koronavirusa ostajali med štirimi stenami, danes ne deluje.

22. aprila je podjetje poročalo o 50-odstotni rasti števila uporabnikov, sporočili pa so tudi, da so dosegli 300 milijonov dnevnih uporabnikov. Kasneje so sicer pojasnili, da ne gre za različne uporabnike, temveč za vsako uporabo Zooma v dnevu. Za napako so se opravičili.