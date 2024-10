Izpadi električne energije, neprevozne ceste, najmanj 162 mrtvih

Orkan Helene je obalo Floride dosegel minuli četrtek. Reševalne akcije marsikje še vedno potekajo, hkrati pa raste tudi število potrjenih smrtnih žrtev neurja. Po zadnjih podatkih ameriških televizijskih mrež CNN in CBS je umrlo najmanj 162 ljudi.

Guverner Severne Karoline Roy Cooper ocenjuje, da utegne število smrtnih žrtev tam še narasti. "Izzivi so ogromni," je dodal in navedel, da se spoprijemajo z izpadi električne energije in neprevoznimi cestami, zaradi česar morajo nujno pomoč marsikje dostavljati po zraku.