Izpadi elektrike, požari in milijoni pod žgočim soncem, ki čakajo na teste

V jugozahodnem kitajskem mestu Čongčing sta udarila rekordni vročinski val in odločitev lokalnih oblasti, da izvedejo množično testiranje na koronavirus v 30-milijonskem mestu, potem ko so odkrili zadnjih 40 novih okužb. Milijoni tako čakajo v hudi vročini, številne tovarne pa medtem pestijo izpadi električne energije. Da bodo razmere še hujše, v provinci divjajo tudi veliki požari na prostem.

Oblasti v Čongčingu so po odkritju 146 novih okužb v zadnjih dveh tednih sklenile izvesti testiranje več kot 10 milijonov prebivalcev mesta. V ta namen so vzpostavili 3800 začasnih testnih centrov na različnih koncih mesta, kamor se je zgrnilo na milijone prebivalcev mestnih distriktov. Množice tako čakajo v dolgih kolonah, zagodla pa jim jo je tudi rekordna vročina, saj je živo srebro preseglo 40 stopinj Celzija. Kot poročajo lokalni prebivalci, so številni izgubili zavest in potrebovali zdravniško oskrbo. "Zunaj je 43 stopinj, ljudstvo Čongčinga pa je na robu vzdržljivosti," je na družbenem omrežju Weibo zapisal eden od prebivalcev. Lokalne oblasti si množično udeležbo testiranja poskušajo zagotoviti tudi z aktivacijo zdravstvenih kod na mobilnih telefonih uporabnikov. Tiste, ki so obarvane oranžno, označujejo uporabnike, ki še niso opravili testa, nasprotno je z zelenimi, navaja CNN. Zelena oznaka omogoča normalno udeležbo v javnem življenju. Prebivalci, ki niso bili testirani, se tako ne morejo udeleževati družabnih srečanj ali poslovnih sestankov, prav tako ne morejo vstopiti v zaprte javne prostore, še poroča CNN. Prebivalec mesta, 42-letni Zeng Meng, je povedal, da mu je aplikacija sporočila, naj opravi test na koronavirus v sredo okoli polnoči. "Prisiliti več kot 10 milijonov ljudi, da opravijo teste na covid pri tako visokih temperaturah, je obžalovanja vredno," je dejal. "To ni niti znanstveno, razumno niti zakonito. Zeng je dejal, da so se ljudje začeli postavljati v vrsto za teste v njegovem stanovanjskem kompleksu v sredo zjutraj. Sam testa ni želel opraviti. V četrtek so mu prepovedali vstop v supermarket zaradi oranžne kode v njegovi zdravstveni aplikaciji, je dejal. "Prekomerni ukrepi proti covidu so nam povzročili velike nevšečnosti. Mnogi moji prijatelji se zgražajo nad tem, da so bili prisiljeni opravljati teste za covid," je dejal.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Izpadi elektrike in požari Medtem ko množice stojijo v mestnih kolonah, pa se gasilci v okolici mesta borijo za omejitev požarov, ki so zajeli gozdove in vzpetine nad mestom. Ognjeni zublji so ponoči vidni tudi iz središča mesta. Nekateri prebivalci se pritožujejo, da v njihovih stanovanjih zaudarja po dimu. Požari so posledica najhujšega vročinskega vala na Kitajskem po letu 1961, ki je v zadnjih tednih zajel jugozahodne, osrednje in vzhodne dele države, pri čemer so temperature v več kot 100 mestih presegle 40 stopinj Celzija. Vročinski val na Kitajskem je prinesel tudi naraščajoče povpraševanje po klimatskih napravah, a se je hkrati zaradi suš tudi zmanjšala zmogljivost hidroelektrarn. Suše so prizadele tudi zelo pomembno reko Jangce in druge vodne poti po državi.

icon-expand Kitajska se spopada s hudo sušo, ki je načela tudi strugo reke Jaling v mestu Čongčing. FOTO: AP