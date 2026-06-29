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Z novorojenčkom pod ruševinami čakala na pomoč: 'Kričala sem, vpila'

Caracas, 29. 06. 2026 14.10 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
M.S.
Reševanje dojenčka

Venezuelka, ki so jo skupaj z 18 dni starim dojenčkom potegnili izpod ruševin njenega uničenega doma, je spregovorila za medije in povedala, kako ji je sin pomagal preživeti potres. "Juan David mi je dal motivacijo, da ostanem budna in mirna. Dokler je bil živ, sem vedela, da bom preživela. Dotikala sem se njegovega nosu, da bi preverila, ali še diha," je mlada mamica opisala ure agonije, ko je čakala na pomoč.

Posnetek reševanja Dayane Patine in njenega sina Juana Davida je zaokrožil po družbenih omrežjih, mnogi v Venezueli pa so ga po dveh uničujočih potresih, ki sta zahtevala najmanj 1450 žrtev, označili za redek žarek upanja.

Iskanje preživelih se nadaljuje, a upanja, da bi našli še kakšnega preživelega, je iz dneva v dan manj. V kliniki v Caracasu je Patino za BBC opisala agonijo, ki jo je preživljala, ujeta pod ruševinami.

Ko je streslo, je bila s sinom v stanovanju v osmem nadstropju. Pomivala je posodo, ko je začutila tresljaje. Nemudoma je stekla do sina. "Počutila sem se, kot da letim. Nato pa, kot da se pogrezam v vodo in zemljo. Padla sem v jamo, kjer sem bila ujeta. Ne vem, kako nisem spustila otroka iz rok. Stisnili so me kosi pohištva," je povedala.

V paniki je začela kričati, a kmalu je spoznala, da je nihče ne more slišati. "Rekla sem si, da ne bom zapravljala energije, kričala bom, ko bo treba, ko bom slišala glasove ali korake v bližini," je dejala.

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Ne ve, kako je ostala tako mirna, čeprav je bila njena leva noga ujeta pod betonom, glava pa pritisnjena ob skalo. Upanje je našla, pravi, ko je pod seboj začutila Sveto pismo. "Tam se je začela moja pot preživetja," je povedala.

V nekem trenutku je zaslišala glas brata, ki jo je iskal med ruševinami. "Rekla sem si, da je to moja edina možnost. Kričala sem, vpila. Rekel mi je, da me bo našel in da ne bo odšel od tam, dokler me ne spravi ven," se spominja.

Uničenje po potresu
Uničenje po potresu
FOTO: Profimedia

Sledila je zahtevna reševalna akcija, v četrtek zvečer pa so jo skupaj s sinom potegnili izpod ruševin. Dayana je utrpela poškodbe obeh nog, medtem ko je mali Juan David le lažje poškodovan. Družinski dom je medtem popolnoma uničen, ostali so tudi brez psa. Dayanin mož je za BBC dodal, da se je vračal domov, ko je udaril potres. Ko je videl, kaj je ostalo od njihove stavbe, je pomislil na najhuje.

"Bilo je nepopisno. Mislil sem, da so mrtvi. In ko sem zagledal svojega sina, sem se počutil, kot da sem se ponovno rodil. Nisem mogel verjeti, čutil sem, kako se mi vrača življenje," je povedal.

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KOMENTARJI2

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Buča hokaido
29. 06. 2026 14.49
Razumem, da ljudje verjamejo v rešenika. Ampak zakaj ta rešenik dopušča ta grozodejstva? Tega pa ne razumem.
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+2
2 0
BBcc
29. 06. 2026 14.55
Ker ga ni.
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0 0
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