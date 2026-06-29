Z novorojenčkom pod ruševinami čakala na pomoč: 'Kričala sem, vpila'

Posnetek reševanja Dayane Patine in njenega sina Juana Davida je zaokrožil po družbenih omrežjih, mnogi v Venezueli pa so ga po dveh uničujočih potresih, ki sta zahtevala najmanj 1450 žrtev, označili za redek žarek upanja.

Iskanje preživelih se nadaljuje, a upanja, da bi našli še kakšnega preživelega, je iz dneva v dan manj. V kliniki v Caracasu je Patino za BBC opisala agonijo, ki jo je preživljala, ujeta pod ruševinami.

Ko je streslo, je bila s sinom v stanovanju v osmem nadstropju. Pomivala je posodo, ko je začutila tresljaje. Nemudoma je stekla do sina. "Počutila sem se, kot da letim. Nato pa, kot da se pogrezam v vodo in zemljo. Padla sem v jamo, kjer sem bila ujeta. Ne vem, kako nisem spustila otroka iz rok. Stisnili so me kosi pohištva," je povedala.

V paniki je začela kričati, a kmalu je spoznala, da je nihče ne more slišati. "Rekla sem si, da ne bom zapravljala energije, kričala bom, ko bo treba, ko bom slišala glasove ali korake v bližini," je dejala.