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Izpod ruševin se razlegajo kriki pokopanih, žrtev že najmanj 235

Caracas, 26. 06. 2026 06.23 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.P.
Uničenje po potresih v Venezueli

Po dveh najmočnejših potresih, ki sta Venezuelo prizadela v tem stoletju, reševalci pospešeno kopljejo po ruševinah in se trudijo najti preživele. Doslej so potrdili že najmanj 235 smrtnih žrtev, najmanj 4300 pa je bilo ranjenih. Izpod ruševin se medtem še vedno razlegajo srhljivi kriki pokopanih v potresih z magnitudo 7,3 in 7,5.

V Caracasu in bližnjem obalnem mestu La Guaira je tudi po dnevu in pol po dveh silovitih potresih, ki sta v sredo pozno popoldne po lokalnem času prizadela Venezuelo, moč slišati ljudi, ki pokopani pod ruševinami stavb kličejo na pomoč.

Prvemu potresu z magnitudo 7,2 je le nekaj sekund kasneje sledil še močnejši z magnitudo 7,5. Epicenter obeh je bil blizu površja, zaradi česar je uničenje še hujše.

Ker sta potresa odjeknila okoli 18. ure po lokalnem času in na dan državnega praznika, je bilo v času tresenja doma še več ljudi kot na običajen delovni dan.

Predsednik venezuelskega državnega zbora Jorge Rodríguez je po poročanju BBC-ja v četrtek sporočil, da se je število žrtev povečalo, začasna predsednica države Delcy Rodríguez pa je razglasila izredne razmere.

Doslej so potrdili najmanj 235 smrtnih žrtev potresov, a pristojne skrbi, da bi bilo teh še veliko, veliko več. Ameriški zavod ocenjuje, da obstaja 44-odstotna verjetnost, da bo število smrtnih žrtev preseglo 10.000, in 30-odstotna verjetnost, da bi bilo teh več kot 100.000. Številni so še vedno pogrešani.

Na tisoče drugih je po silovitem tresenju tal, med katerim so objekti padali kot hišice iz kart, ostalo brez domov. In četudi je kakšen dom obstal, se številni prebivalci bojijo vrniti v poškodovane in nevarne stavbe. Tako raje spijo kar na ulicah.

Obseg škode težko ocenljiv, država v globoki gospodarski krizi

Po besedah Rodrígueza je bilo poškodovanih ali uničenih 250 stavb, večinoma v La Guairi. Uničujočo moč potresa je sicer moč videti tudi v venezuelski prestolnici, potres pa je prizadel tudi Trujillo, Yaracuy, Carabobo, Aragua in Mirando.

Uničenje po potresih v Venezueli
Uničenje po potresih v Venezueli
FOTO: AP

Zaprto ostaja tudi glavno mednarodno letališče Venezuele v Maiquetíi na obrobju Caracasa, ki je bilo v potresu močno poškodovano. Na spletu so se pojavili tudi posnetki z letališča v času potresa in prestrašeni ljudje, ki so se razbežali po terminalih.

Celoten obseg uničenja je sicer težko oceniti, saj sta potresa povzročila izpad elektrike. Dodatno pa situacijo zapleta tudi velika gospodarska kriza, ki vlada v državi.

Pomoč Venezueli pri reševanju je napovedalo več držav, ZDA pa so obljubile tudi 150 milijonov dolarjev (slabih 132 milijonov evrov) finančne pomoči. Ameriška vojska v Venezuelo pošilja tudi transportne ladje in letala, ki bodo pomagala iskalnim in reševalnim ekipam ter "hitrim reševalnim operacijam".

Državo medtem še vedno pretresajo popotresni sunki, po besedah Rodrigueza so jih doslej zabeležili vsaj 30. Venezuela leži na stičišču dveh tektonskih plošč.

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