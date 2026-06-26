Izpod ruševin se razlegajo kriki pokopanih, žrtev že najmanj 235

V Caracasu in bližnjem obalnem mestu La Guaira je tudi po dnevu in pol po dveh silovitih potresih, ki sta v sredo pozno popoldne po lokalnem času prizadela Venezuelo, moč slišati ljudi, ki pokopani pod ruševinami stavb kličejo na pomoč.

icon-chevron-right 1 12 icon-chevron-right Uničenje po potresih v Venezueli AP

Uničenje po potresih v Venezueli AP

Uničenje po potresih v Venezueli AP

Uničenje po potresih v Venezueli AP

Uničenje po potresih v Venezueli AP

Uničenje po potresih v Venezueli AP

Uničenje po potresih v Venezueli AP

Uničenje po potresih v Venezueli AP

Uničenje po potresih v Venezueli AP

Uničenje po potresih v Venezueli AP

Uničenje po potresih v Venezueli AP

Uničenje po potresih v Venezueli AP























Prvemu potresu z magnitudo 7,2 je le nekaj sekund kasneje sledil še močnejši z magnitudo 7,5. Epicenter obeh je bil blizu površja, zaradi česar je uničenje še hujše.

Ker sta potresa odjeknila okoli 18. ure po lokalnem času in na dan državnega praznika, je bilo v času tresenja doma še več ljudi kot na običajen delovni dan. Predsednik venezuelskega državnega zbora Jorge Rodríguez je po poročanju BBC-ja v četrtek sporočil, da se je število žrtev povečalo, začasna predsednica države Delcy Rodríguez pa je razglasila izredne razmere. Doslej so potrdili najmanj 235 smrtnih žrtev potresov, a pristojne skrbi, da bi bilo teh še veliko, veliko več. Ameriški zavod ocenjuje, da obstaja 44-odstotna verjetnost, da bo število smrtnih žrtev preseglo 10.000, in 30-odstotna verjetnost, da bi bilo teh več kot 100.000. Številni so še vedno pogrešani.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Številni prebivalci Venezuele po potresih prenočili na ulicah AP

Številni prebivalci Venezuele po potresih prenočili na ulicah AP

Številni prebivalci Venezuele po potresih prenočili na ulicah AP

Številni prebivalci Venezuele po potresih prenočili na ulicah AP

Številni prebivalci Venezuele po potresih prenočili na ulicah AP









Na tisoče drugih je po silovitem tresenju tal, med katerim so objekti padali kot hišice iz kart, ostalo brez domov. In četudi je kakšen dom obstal, se številni prebivalci bojijo vrniti v poškodovane in nevarne stavbe. Tako raje spijo kar na ulicah.

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Po besedah Rodrígueza je bilo poškodovanih ali uničenih 250 stavb, večinoma v La Guairi. Uničujočo moč potresa je sicer moč videti tudi v venezuelski prestolnici, potres pa je prizadel tudi Trujillo, Yaracuy, Carabobo, Aragua in Mirando.

Uničenje po potresih v Venezueli FOTO: AP