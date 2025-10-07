Svetli način
Tujina

Izpod ruševin šole izkopali več kot 60 trupel

Na vzhodu Jave v Indoneziji so po tednu dni zaključili iskalno akcijo za pogrešanimi učenci, ki so po zrušenju šole ostali ujeti pod ruševinami. Izkopali so 67 trupel.

Prejšnji teden se je na več kot sto učencev in učenk zrušila islamska internatna šola Al Khoziny na vzhodu Jave, ki jo obiskujejo učenci, stari med 12 in 17 let. Šola se je zrušila ravno v času molitve, večina ljudi se je uspešno rešila, kljub temu pa so pod ruševinami našli 67 trupel. 

Našli so tudi ostanke še osmih oseb, njihovo identiteto še preverjajo. V torek so reševalci odstranili vse ruševine in ugotovili, da je malo možnosti, da bi pod njimi našli še koga. 

V šoli Al Khoziny se osredotočajo na islamske študije, kot so učenje Korana na pamet, učenje arabščine in islamskega prava. Vpisani učenci študirajo in prakticirajo vero pod vodstvom verskega učitelja. Je le ena od več kot 42.000 takih šol v državi, a le 50 jih ima gradbeno dovoljenje, navaja The Guardian. 

Policija trdi, da so na šoli brez dovoljenja dogradili dve nadstropji. Indonezijski gradbeni zakon iz leta 2002 sicer določa, da morajo pristojni organi pred kakršnim koli posegom izdati dovoljenje. Če ga lastniki ne pridobijo, jim grozijo globe in zaporne kazni. Če bi zaradi neurejene dokumentacije in gradnje prišlo do smrti, je predpisana kazen v višini osem milijard rupij (okoli 427.000 evrov) in vse do 15 let zapora. 

Internat ponuja tudi splošno izobraževanje, vendar spada pod okrilje verskega ministrstva in ne ministrstva za izobraževanje, zato je regulacija ohlapna, nadzor pa ni dosleden, je navajal BBC.

  • Regal
The T3chnics
07. 10. 2025 10.06
Evo vam Boga. Bog ne obstaja, če pa že je pa hinavski. Pusti da so vojne, pusti, da pedofili pridejo na svoj račun itd... skratka on vse to gleda in nič ne naredi čeprav je v parih dneh vse to menda ustvaril on sam. Aja, kateri bog pa je sploh pravi...?
ODGOVORI
0 0
Buci in Bobo
07. 10. 2025 10.00
Večinoma fantje med 12 in 19 let starosti (imajo ločeno dečki in deklice).
ODGOVORI
0 0
brezveze13
07. 10. 2025 09.55
-1
če so molili jim pač bog ni oprostil in je zrušil šolo
ODGOVORI
0 1
Hugh_Mungus
07. 10. 2025 09.31
+2
ubogi otroci. Vse zaradi pohlepa.
ODGOVORI
2 0
