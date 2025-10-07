Izpod ruševin šole izkopali več kot 60 trupel

Prejšnji teden se je na več kot sto učencev in učenk zrušila islamska internatna šola Al Khoziny na vzhodu Jave, ki jo obiskujejo učenci, stari med 12 in 17 let. Šola se je zrušila ravno v času molitve, večina ljudi se je uspešno rešila, kljub temu pa so pod ruševinami našli 67 trupel.

Našli so tudi ostanke še osmih oseb, njihovo identiteto še preverjajo. V torek so reševalci odstranili vse ruševine in ugotovili, da je malo možnosti, da bi pod njimi našli še koga.