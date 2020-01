Izpoved brata trikratnega morilca iz Splita: '13 dni ni spal niti minute'

Motiv njegovega strelskega pohoda ni znan – hrvaška policija je sicer zavrnila možnost, da bi šlo za obračun znotraj kriminalnih skupin, mediji pa so veliko poročali o tem, da naj bi šlo za maščevanje. Brat 25-letnega Zavadlova je domnevno preprodajalcem drog dolgoval večje količine denarja, ti pa so mu zato grozili in pritiskali nanj.

Spomnimo, pretekli konec tedna je moški v središču Splita s kalašnikovko ubil tri osebe. Osumljenec za strelski pohod je 25-letni mornar, Filip Zavadlav , ki ga je policija prijela manj kot tri ure po streljanju. Odredili so mu preiskovalni pripor, po oceni psihiatrične sodne izvedenke pa so ga premestili na psihiatrični oddelek zaporniške bolnišnice v Zagrebu.

Njegov mlajši brat, Stanislav Zavadlav, se je odločil, da bo spregovoril za hrvaški portal Index.hr, saj je želel ovreči napačne informacije, ki so se pojavile o njegovi družini. Z novinarji se je že včeraj zjutraj dogovoril za popoldanski pogovor, nekaj ur potem pa so ga, kot jim je povedal, napadli na splitskem avtobusu.

"Napadli so me, misleč, da se maščujejo"

"Napadli so me, misleč, da to lahko kaj spremeni. Ampak tega, kar se je zgodilo, ne more nihče spremeniti. Nisem jim utegnil niti reči. Imajo me za krivega, ker mediji pišejo, kako je branil svojega brata," svojo izpoved začne Stanislav, ki trdi, da to ni res. Za Index je povedal, da je njegov brat imel probleme z žrtvama, saj sta od njega zahtevala denar. Dodal je, da sicer ne pozna podrobnosti njihovega konflikta. "Grozila sta meni in moji družini v sporočilih. Ko sta omenila mojega sina, sem govoril z bratom, a nisem vedel, da je tako …"

Ko je za grožnje povedal bratu, mu je ta rekel, da mu to ni všeč in kaj bodo storili. "Rekel sem mu: 'Naj, minilo bo.' V zadnjih 20 dneh ni bil psihično stabilen. Ni spal, nekaj ga je mučilo," je o Filipovem počutju pred strelskim pohodom povedal Stanislav, ki je skozi celoten pogovor ponavljal, da mu je žal in da če bi vedel, bi bratu njegovo dejanje preprečil. "Res ni spal niti minute, 13 dni. Potem je prišel 14. dan, ko je bil čisto iz sebe, in potem je storil nekaj groznega. Ne vem, v njem se je nabiral nek gnev, ni bil v redu. Mislim, da če bi v trenutku, ko je to storil, bil popolnoma pri sebi, se to ne bi zgodilo. Bil je razsut," je še povedal.

Tretje žrtve, ki je poškodbam podlegla v bolnišnici, naj njegov brat ne bi nameraval ubiti in naj bi mu bilo "neizmerno žal, saj ga je zamenjal". Dodal je, da mu je žal vseh treh umrlih in njihovih družin. "To so tri mlada življenja. Ne morem opisati, kako zelo mi je žal," je strto povedal.