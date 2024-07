Napad v Angliji: 'Sem novopečeni očka, to je bila zame ena najtežjih izkušenj'

Čistilec oken Joel Verite je bil v ponedeljek ravno na odmoru za malico, ko sta s kolegom opazila, da se pred plesno dvorano The Hart Space v Southportu dogaja nekaj sumljivega. Brez pomislekov sta stekla proti kraju dogajanja, Verite pa je stopil v stavbo in napadalec ga je pogledal naravnost v oči. Osumljenec je nato zbežal, Veriteju pa je v spominu ostal le nož, ki ga je imel v roki. Razkril je, da je novopečeni očka in povedal, da je bila to zanj, čeprav je bil njegov otrok na varnem, ena najtežjih izkušenj.

Poročali smo o grozljivem napadu z nožem, v katerem so umrle tri deklice, stare šest, sedem in devet let. Še osem otrok in dva odrasla so bili ranjeni. Eden od ljudi, ki so kot mimoidoči priskočili na pomoč, je Joel Verite, ki je prvič za Sky News spregovoril o svoji izkušnji ponedeljkove tragedije.

Kot kaže, je imela na telefonski liniji policijo, Verite ji je vzel telefon in govoril s policisti, hkrati pa stekel v smer, kamor je kazala. Na parkirišču pred plesno dvorano je naletel na drugo žensko, ki je imela v avtomobilu štiri ali pet poškodovanih otrok. "Bilo je kot prizor iz filma kakšne katastrofe," je dejal. "Ženska me je samo pogledala in mi rekla, da bi se rada prepričala, da so otroci varni," je povedal in pojasnil, da je pomagal enemu od poškodovanih otrok. "Želel sem jo spraviti na varno, ampak nisem vedel, kje je varno. Klical sem rešilca, želel sem, da bi prišel strokovnjak, ki bo vedel, kaj storiti," razlaga.

Poškodovanega otroka je pustil pri kolegu, saj je k njemu pristopila še ena oseba. "Pokazal je proti stavbi in rekel, da je napadalec tam notri," pravi. Verite je vstopil v stavbo, naredil nekaj korakov po stopnišču in zagledal napadalca. "Ko sem vstopil v stavbo sem se zadrl, da bi videl, če je kdo tam. Pogledal sem na vrh stopnišča in videl tipa z nožem. Mogoče ni pričakoval, da bom prišel noter, ampak sva se srečala, nato pa je pobegnil," pravi.

"Videl sem le nož in pomislil, da je v zgradbi še več ljudi. Tako zelo sem ga želel poškodovati. Ampak sem se bal zase in želel sem pomagati ostalim ljudem. Stekel sem vem in kričal, da vem, kje je," je povedal. Verite je tudi razbil vrata, da osumljenec ne bi mogel pobegniti, nato pa se je vrnil na parkirišče. "Bil sem iz sebe, ker sem tipa videl. Drl sem se, ker sem vedel, kje je," se spominja. "Drl sem se, kje je policija, kje je policija?" se še spominja. Čeprav je, preden je prispela policija, minilo približno 10 minut, se mu je zdelo kot da "je trajalo celo večnost." Prvi policist, ki je prispel na kraj, mu je povedal, da bosta počakala na še eno enoto, saj je imel sabo le pendrek. Ko je prispela še druga enota s paralizatorjem, so se vrnili v stavbo in napadalca aretirali.

Incident v Southportu FOTO: AP icon-expand

Novinarjem pri Sky News je Verite zaupal še, da je novopečeni oče. "To je bila zame ena najtežjih izkušenj v življenju, videti te ranljive otroke. Ti otroci niso jokali, bili so preveč prestrašeni, če sem to smiselno povedal," je skušal pojasniti. "Pred stavbo so v popolni histeriji pritekli njihovi starši in kričali in jokali, da bi radi šli v stavbo in poiskali svoje otroke, a jim tega niso dovolili, ker je bil to kraj zločina," je razložil.