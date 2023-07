Izpoved nemških turistov: po kopanju na zadrski plaži zbolela cela družina

Z dodatnimi analizami so na plaži v Zadru Borik potrdili, da je bil v kopalni vodi pred dvema tednoma prisoten rota virus, piše Morski.hr. Kot so pred tem zagotavljali pristojni, so se odzvali takoj po pojavu viroze. Dve analizi takoj po prijavi, 21. 6. in 22. 6. 2023, sta tedaj po besedah Zavoda za zdravstveno ekologijo in zaščito okolja pokazali, da je morje odlične kakovosti. Analize kakovosti vode sicer opravljajo vsakih 15 dni, so pojasnili. Še vedno vztrajajo, da je voda na tej plaži odlične kakovosti.

A kljub zatrjevanju, da je kopalna voda odlične kakovosti, Morski. hr poroča, da se je v tem času na njihovo uredništvo obrnilo še nekaj domačinov in turistov, ki trdijo, da so po kopanju na Boriku v Zadru zboleli za neznano boleznijo. Lastnik enega od apartmajev je z Morskim.hr delil zapis gostov iz Nemčije, v katerem so zapisali, da je po plavanju na tej plaži zbolela cela družina. Lastnika apartmaja so prosili za informacije o bolezni, saj kot pravijo, še vedno niso okrevali, poiskati pa so morali zdravniško pomoč. Kot še piše medij, po njihovih informacijah ena družina resno razmišlja tudi o tožbi. "Če se več kopalcev pritožuje nad zdravstvenimi težavami prav po kopanju na isti plaži, za katero pa institucije zagotavljajo, da je morje odlične kakovosti, me zanima, ali se turistom in obiskovalcem plaž torej laže?" se za omenjeni portal sprašuje razburjeni prebivalec Zadra.

Skoraj vse ocenjene vode na Hrvaškem z oceno odlično

Hrvaška ima sicer odlične rezultate kopalnih voda. Večina kopalnih voda v Evropi je lani izpolnjevala najstrožje standarde EU za odlično kakovost vode, je poročala STA. V državah, kot sta Avstrija in Hrvaška, so skoraj vse ocenjene kopalne vode prejele oceno odlično. Lani je 95 odstotkov kopalnih voda na Cipru, v Avstriji, Grčiji in na Hrvaškem izpolnjevalo standard odlične kakovosti. Poleg tega so na Malti, v Bolgariji, Romuniji, Sloveniji in Luksemburgu vse ocenjene kopalne vode izpolnjevale vsaj minimalne standarde kakovosti, so v sporočilu za javnost izpostavili na Evropski komisiji.