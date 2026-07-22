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Izpoved Srba, ki ga je skoraj posesalo iz letala: Čudež, da sem živ

Atene , 22. 07. 2026 09.09 pred 37 minutami 3 min branja 12

Avtor:
A.K.
Preživeli potnik in njegova žena

Ljubiša Karović se je komaj izognil smrti, ko je na letu družbe Ryanair počilo okno in ga skoraj posesalo iz kabine. Po dolgem okrevanju opisuje travmatične trenutke in svojo srečo v nesreči, zaradi katere je danes živ.

Ljubiša Karović se živo spominja eksplozije, ki je odjeknila trenutek, preden ga je skoraj posesalo iz letala. Glasen pok razbitega okna ga je prebudil iz spanca na sedežu ob oknu na letu družbe Ryanair iz Grčije v Nemčijo, piše britanski Guardian, za katerega je preživeli Srb ekskluzivno spregovoril. 11 dni po nesreči ga ta spomin še vedno preganja in mu ne da spati, pripoveduje. Srbski podjetnik ima trenutno vratno opornico, ki mu podpira glavo. Kot pravi, vedno ko zapre oči in poskuša zaspati, v mislih znova in znova zasliši ta grozovit pok.

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Karović je še vedno v bolečinah. Opekline in modrice na njegovi desni roki, ki segajo do pazduhe in prsnega koša, so 'spominki' na redek dogodek, ko ga je skoraj posesalo skozi okno letala, ki je počilo, on pa je čudežno preživel.

'Da lahko povem to zgodbo, je čudež'

"Imam srečo. Ne spomnim se veliko, glava in vrat me še vedno bolita, vendar sem živ. Morda me je rešilo to, da sem bil še vedno pripet z varnostnim pasom. Morda pa je bila usoda. Verjamem v Boga in se mu vsak dan zahvaljujem," pravi. Pravi, da je bil šok nepopisen, to, da sploh lahko pripoveduje svojo zgodbo, pa je čudež.

Njegov grški odvetnik Vasilis Tsiaras pripoveduje, da je bil Ljubiša na meji med življenjem in smrtjo. Ko je v kabini padel tlak, ga je od prsnega koša navzgor vrglo skozi okno in takoj je izgubil zavest. Bil je na poti v Nemčijo na praznovanje bratovega rojstnega dne. Namesto tega se je na višini približno 4.600 metrov znašel z glavo in desno roko zunaj letala, ki je letelo s hitrostjo več kot 600 kilometrov na uro. Pogledal je smrti v oči in se vrnil, pravi njegov odvetnik.

"Povedali so mi, da sem trikrat omedlel in da mi je zaradi spremembe tlaka ter silovitega zračnega toka obraz za kratek čas otekel in se popačil," pripoveduje.

Letalsko osebje paralizirano od strahu?

Ryanair je branil ravnanje svojega osebja in sporočil, da je kabinsko osebje opravilo izjemno delo. Odvetnik Tsiaras temu odločno nasprotuje. Pravi, da je družba stopila v stik le s Karovićevim sinom, ki je rezerviral let, medtem ko Ljubiša in žena Svetlana nista prejela niti telefonskega klica niti kakršne koli pomoči ali podpore.

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"Pilotu nimamo česa očitati. Upošteval je vse varnostne postopke in se s situacijo odlično spopadel," pravi odvetnik. "Moja stranka je omedlela dvakrat ali trikrat. Kabinsko osebje pa mu v nobenem trenutku ni ponudilo pomoči."

Ryanair te navedbe zavrača. Sporočili so, da so morali med izgubo tlaka in hitrim spuščanjem vsi potniki in člani posadke ostati pripeti z varnostnimi pasovi ter uporabljati kisikove maske.

Takoj ko je letalo doseglo varno višino, je kabinsko osebje pomagalo gospodu Karoviću, ga presedlo na druge sedeže poleg njegove žene in poskrbelo, da je zdravnik, ki je bil na krovu, sedel ob njima do pristanka. Ob pristanku je bila pripravljena tudi zdravstvena ekipa, je družba zapisala v izjavi za Guardian.

Tsiaras se sklicuje na pričevanja očividcev in trdi, da je bilo kabinsko osebje zaradi strahu paralizirano, saj naj bi menilo, da bo letalo zaradi hitrega spuščanja strmoglavilo. "Vsi se strinjajo, da je bila posadka v šoku in prepričana, da bo letalo padlo. Drugi potniki so bili tisti, ki so stopili skupaj in Ljubiši prinesli vodo," pravi.

Zdravniki opozarjajo, da bo okrevanje dolgotrajno. Vratno opornico bo moral nositi najmanj šest tednov, nato pa bodo odločili, ali bo potrebna operacija. Na vprašanje, ali želi ljudem sporočiti kaj posebnega, preživeli potnik pove: "Vedno se pripnite z varnostnim pasom. Ne želim, da bi kdorkoli doživel to, kar sem jaz."

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KOMENTARJI12

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proofreader
22. 07. 2026 09.59
Ryanair govori da je v kontaktu z njim, on pa to zanika?
Odgovori
+1
1 0
proofreader
22. 07. 2026 09.56
Kako je spravil glavo in roko skozi okno, ali je tako veliko?
Odgovori
+1
1 0
stiing
22. 07. 2026 09.55
Nej toži nej dobi denar ce je to to vem pa ,da sam ne bi bil na njegovem mestu zih bo mel posledice glede tega.
Odgovori
-1
0 1
Colgate
22. 07. 2026 09.54
Včasih me je kar strah, ko vidim na aplikaciji da letim z Boeingom🤣
Odgovori
-1
0 1
biggbrader
22. 07. 2026 09.50
Mogoče pa le ni bilo tako kritično ?
Odgovori
-1
1 2
Pajo_36
22. 07. 2026 09.44
Absolutno tožim in to za velike denarje. Postaviš tožbo za 10 miljonov, pa se spogajaš za 9. Tako kot sorodnica. v Rotterdamu je na njenega moža padel granik, ga dobesedno speštal. Mož ji je zmeraj govoril, če se kdaj kaj zgodi, toži firmo. In tudi je. Že 20 let dobro živi, zgradila 4 hiše na HR. Pa še penzijo od moža iz Nizozemske pa take.
Odgovori
+2
4 2
biggbrader
22. 07. 2026 09.51
Najlaže je živeti na tuj račun. Zato plačujemo bajne zavarovalne vsote. Na to nisi pomislil, a ne ?
Odgovori
+2
2 0
Belištumf
22. 07. 2026 09.43
Nekdo bi rad odškodnino..ki je pa ne no, ker je bila nesreca
Odgovori
-1
2 3
Belištumf
22. 07. 2026 09.44
vse ga boli..da je pa najel.odvednika..je pa najdu cajt 🤣
Odgovori
+0
2 2
Appendix
22. 07. 2026 09.48
@Belišrumf - ti nebi najel odvetnika. Bi rekel vse ok in nasvidenje
Odgovori
+3
3 0
Teleport
22. 07. 2026 09.31
11 dni po nesreči ga ta spomin še vedno preganja in mu ne da spati lol. 11 dni saj ni 11 let
Odgovori
+2
4 2
Aleksei Kaar
22. 07. 2026 09.39
On točno ve, kaj je treba govoriti. Mu je odvetnik povedal. Tožba bo težka.
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+2
3 1
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