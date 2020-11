Izpovedi po napadu: 'Od včeraj nisem še niti za minuto zaprla oči'

Na videoposnetkih iz kraja dogajanja je slišati strele in videti ljudi, ki bežijo. A v času grozljivega dogajanja so ljudje pokazali tudi veliko solidarnosti. Tisti, ki so imeli avtomobile, so pomagali ostale varno pripeljati do doma. Policisti so ljudi namreč pozvali, naj ne porabljajo javnega prevoza. Svoja vrata so za tiste, ki so ponoči obtičali v mestu, odprli tudi nekateri hoteli.

Policisti so ljudem naročili, naj tudi danes ostanejo doma, zato vrtci pozivajo, naj starši otrok ne pripeljejo v varstvo. "Vrtci kličejo po telefonu in pozivajo starše, naj otrok ne vozijo v vrtec," je sporočila bralka Tamara, ki pravi, da to velja za širši del Dunaja, ne le za center. "Mi smo danes kar doma," je še dodala.