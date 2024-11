Izpraznili slovit vodnjak Trevi, ob njem postavili 'grd' bazen za kovance

Turisti so te dni ob obisku Rima naleteli na presenečenje, poroča Euronews. Znameniti vodnjak Trevi so namreč mestne oblasti zaradi vzdrevalnih del izpraznile, ob njem pa postavile nadomestni bazen, v katerega lahko obiskovalci odvržejo kovanec in si nekaj zaželijo.

Škatla z bazenom je med obiskovalci vzbudila mešane reakcije. "Gesta je res lepa," je na primer dejala nizozemska turistka Marianna Strekstadt, ki se je v Rimu mudila v petek. A vsi spremembo niso sprejeli v tako pozitivni luči. Turistki Danieli Carbone se zdi bazen grd, čeprav je otrokom vseeno dala kovance, da so si lahko nekaj zaželeli.

Čeprav so vodo izčrpali, pa bo kmalu nad arhitekturo zgrajena tudi posebna sprehajalna pot iz stekla in jekla, ki bo obiskovalcem ponudila edinstven pogled na vodnjak.

Rim želi sicer turistom obisk Trevija po novem tudi zaračunavati. S tem želijo zmanjšati količino turistov, ki se zgrinja ob tej znamenitosti. Obiskovalci bodo morali tako že kmalu prek spleta rezervirati in nato plačati pristojbino v višini dveh evrov. Ko bodo ob vodnjaku, pa bodo imeli 30 minut časa za uživanje ob pogledu na znamenitost. Sprememba naj bi začela veljati leta 2025.

Obsežna restavracijska dela pred jubilejnim letom

In zakaj takšni ukrepi? Vzdrževalna dela v Rimu so del širšega projekta polepšanja mesta, ki ga želijo izpeljati pred jubilejem prihodnje leto.

Sveti dogodek, ki ga vodi Rimskokatoliška cerkev, poteka vsakih 25 let. Od začetka na letošnji božični večer do zaključka, ki ga bo naznanil katoliški praznik prihoda svetih treh kraljev, 6. januarja 2026, se pričakuje, da bo v mesto v iskanju odpuščanja in zaradi praznovanja prišlo do 35 milijonov romarjev.

Letošnji obiskovalci Rima so se zato že morali soočiti z zaprtimi cestami in spomeniki, ki jih obdajajo gradbeni odri. Julija je rimski župan Roberto Gualtieri za tiskovno agencijo Reuters povedal, da v mestu poteka rekordnih 3200 javnih gradbenih del.

Pred jubilejem je bilo v mesto vloženih več milijard evrov iz državnih skladov in skladov EU, s katerimi ne želijo le restavriratu ikonične zgodovinske znamenitosti, temveč tudi izboljšati infrastrukturo, kot sta promet in ravnanje z odpadki.

Na jubilejno leto pa prihaja tudi virtualna pomočnica Julia, ki temelji na umetni inteligenci in bo prek WhatsAppa in nekaterih druih platfotm obiskovalcem predstavila manj znane zanimivosti večnega mesta.