Izpuhtele milijarde: najbogatejših Kitajcev 'le' še 1305

Na ta padec sta močno vplivali vojna v Ukrajini in upočasnjena gospodarska rast na Kitajskem, ki je posledica stroge politike ničelne tolerance do covida, čuti pa se tudi vpliv dolgotrajne nepremičninske krize, s katero se soočajo v državi.

Mednarodni denarni sklad napoveduje, da se bo kitajsko gospodarstvo leta 2022 povečalo le za 3,2 odstotka, kar bi bila najpočasnejša stopnja rasti po osemdesetih letih prejšnjega stoletja – torej, če ne upoštevamo 2,4-odstotne rasti leta 2020, ki jo je povzročil covid.

Dve leti trajajoči regulativni ukrepi, ki so prizadeli največji kitajski tehnološki podjetji – Alibaba Group in Tencent Holdings – ter zaskrbljenost, da bo predsednik Ši Džinping žrtvoval gospodarsko rast za ideologijo, so prav tako vplivali na zaupanje vlagateljev. V zadnjih tednih so se zato borzni trgi v Hongkongu in na celini znižali.

Kdo je na sezamu zasedel prva mesta?

Podjetnik Džong Šanšan, ki ima v lasti podjetje Nongfu Spring (ki proizvaja ustekleničeno vodo) in podjetje Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterpris (ki razvija cepiva) je že drugo leto zapored na seznamu zasedel prvo mesto. Njegovo premoženje se je povečalo za 17 odstotkov in sicer je v letu 2022 znašalo okoli 65 milijard evrov.