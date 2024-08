Izpuščen za boj na fronti, spet moril, se vrnil v zapor, zdaj znova na prostosti

Leta 2022 so Ivana Rossomahina izpustili iz zapora, kjer je bil zaradi umora. Razlog: priključitev skupini plačancev Wagner. Po bojih v Ukrajini so morilcu odobrili vrnitev v domačo regijo Kirov, kjer pa je Rossmahin znova napadel. 85-letno Julijo Bjuskikh je posilil in umoril v njeni lastni hiši, zaradi česar so ga letos obsodili na 23 let kazni v strogo varovanem zaporu. A 29-letniku se je avgusta znova uspelo izogniti kazni za svoje zločine. Kot je povedala vnukinja pokojne, so namreč Rusa le teden po začetku prestajanja kazni znova izpustili iz zapora, da bi se boril v Ukrajini.

29-letni Ivan Rossomahin je leta 2022 v zaporu prestajal 14-letno zaporno kazen zaradi umora, poroča BBC. A kmalu po začetku vojne v Ukrajini je skupina ruskih plačancev Wagner, ki je bila takrat pod vodstvom Jevgenija Prigožina, začela za boj v Ukrajini iz ruskih zaporov novačiti obsojene zločince. Na ta način je bilo iz zaporov izpuščenih na tisoče posiljevalcev, morilcev in drugih zločincev. Med silovitimi spopadi v Ukrajini, kot je bila na primer bitka za Bahmut, so bili sicer številni med njimi tudi ubiti. A Rossomahin je preživel, kasneje pa so mu ruske oblasti dovolile celo, da se je vrnil domov, v okrožje Vjatskije Poljani v regiji Kirov. Obsojen posilstva in brutalnega umora 85-letnice, a to ga ni zadržalo v zaporu Tam je obsojenec znova moril. 85-letno Julijo Bjuskikh je napadel v njeni lastni hiši, zaradi česar so ga oblasti aretirale znova. Aprila letos pa se je zaključilo tudi sojenje. 29-letnega Rusa so spoznali za krivega posilstva in umora Julije ter ga obsodili na 22 let strogo varovanega zapora. Kazen, ki so jo kasneje zvišali za dodatno leto, saj je sodišče ugotovilo, da je bil umor "še posebej brutalen". A v zaporu ni ostal dolgo. Julijina vnukinja Anna Pekareva je sporočila, da se je morilec njene babice "znova izognil kazni za svoj zločin ter se vrnil na fronto v Ukrajino". Upravnik zapora je družino obvestil, da je bil Rossomahin izpuščen 19. avgusta – le en teden po začetku prestajanja kazni.

"Moj prvi odziv je bila groza. Prebrala sem forenzična poročila in vem, kaj je ta oseba naredila moji babici. Pošastno je, da so ga spet izpustili," je dejala Anna. "Dejstvo, da se to dogaja v 21. stoletju ... Ni besed, s katerimi bi lahko opisali, kaj se dogaja," je dodala. To je torej že drugič, da so obsojenega morilca izpustili iz zapora, da bi se boril v Ukrajini. "Očitno je, da nimajo dovolj delovne sile," meni Anna, ki dodaja, da je oblasti očitno vseeno za civiliste, če dovolijo, da se ljudi, ki so storili hude zločine, oprosti in izpusti iz zapora. "Zastrašujoče je, da ni edini. Koliko morilcev in psihopatov je zdaj na prostosti? To nam pove, da se v Rusiji nihče ne more počutiti varnega." In tako je tudi z njeno družino. Prepričani so namreč, da če se bo večkratni morilec vrnil, da se jim bo skušal maščevati za prizadevanja, da bi ga obsodili na dosmrtno ječo. Zaradi tega želi Anna zapustiti državo, drugi družinski člani pa se bodo po njenih besedah skrili. Ni edini Britanski medij je dobil vpogled v uradni dokument, ki ga je podpisal upravnik zapora. Na njem je navedeno, da je bil zapornik izpuščen v povezavi s posebnim ruskim zakonom, ki dovoljuje vojski novačenje obsojencev za boje na fronti. Po lanskoletnem neuspelem uporu Jevgenija Prigožina je novačenje jetnikov iz zaporov prevzela ruska vojska. Praksa pa je bila nato v uradnem zveznem zakonu formalizirana marca letos. Kot piše BBC, se zdi, da se novačenje zdaj celo stopnjuje.