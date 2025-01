Vsebina Hamasovih darilnih vrečk in kdo so izpuščeni Palestinci

Ko so brigade Ezedin al Kasam, vojaško krilo Hamasa, objavile posnetek predaje treh izraelskih talk ekipi Mednarodnega odbora Rdečega križa, je mnogim na družbenih omrežjih pozornost pritegnila urejenost talk in nenavadna podrobnost. Za vse tri talke so izdali certifikate o izpustitvi in jim "v slovo" predali papirnate vrečke z logotipom brigade.

S celotno "predstavo", ko so pri predaji sodelovali oboroženi pripadniki Hamasa, so sicer na nek način poslali sporočilo izraelski vladi, da jih kljub 15 mesecev dolgemu vojaškemu obleganju niso uničili, kot je izraelski javnosti obljubljal premier Benjamin Netanjahu .

Darilne poslovilne vrečke so v takšnih razmerah precej bizarna poteza, a hkrati kaže na dejstvo, da se militantna skupina zaveda, kako pomemben je bil ta trenutek. Pozornost svetovne javnosti so izkoristili za to, da Hamas predstavijo kot resno organizacijo, ki se drži protokolov, četudi gre za nasilno zajete talce. Nekateri Izraelci pa so to videli kot zadnje dejanje psihološkega terorizma.

61-letna aktivistka pol leta preživela v celici 1x1,5 metra

In medtem ko so v nedeljo izraelske talke po izpustitvi s helikopterji prepeljali v bolnišnico v predmestju Tel Aviva, kjer so jih čakale družine, so na okupiranem Zahodnem bregu svojci šele v ponedeljek v zgodnjih urah proslavljali izpustitev 90 Palestincev, med katerimi je bilo 21 mladoletnikov, najmlajši star komaj 15 let, in 69 žensk. Večina od njih je bila v izraelskih zaporih več mesecev priprta brez obsodbe.

V Ramalo so jih pripeljali z avtobusi Rdečega križa. Le osem od 90 zapornikov je bilo aretiranih pred 7. oktobrom 2023, ko je Hamas izvedel napad na jugu Izraela. Ena od najbolj vidnih izpuščenih ujetnic je Halida Džarar, palestinska poslanka, feministična aktivistka in vodja levičarske Ljudske fronte za osvoboditev Palestine (PFLP).

Džararjeva je bila od leta 2015 večkrat v izraelskih zaporih, ker je glasno govorila o pravicah palestinskih zapornikov in je povezana s stranko, ki jo Izrael označuje za teroristično, piše Al Jazeera. Organizacija Human Rights Watch s sedežem v New Yorku je že leta 2016 zapisala, da so ponavljajoče se aretacije Džararjeve del širšega izraelskega zatiranja nenasilne politične opozicije izraelski dolgoletni vojaški okupaciji palestinskih ozemelj.