Ob vseh ukrepih izpusti enaki kot pred 12 leti: krivi vse večji avtomobili

Prva ovira, ki jo je treba premagati, je po navedbah sodišča dostop do surovin za proizvodnjo zadostnega števila baterij. Revizorji EU so pred tem izrazili tudi zaskrbljenost zaradi neustrezne polnilne infrastrukture. Ključna je tudi dostopnost; zaradi višjih začetnih stroškov električnih avtomobilov potrošniki namreč pogosto raje obdržijo svoja stara vozila.

Revizorji EU menijo, da so bila samo električna vozila gonilo zmanjšanja povprečnih dejanskih izpustov v zadnjih letih. " Toda pot je še polna preprek, saj se EU srečuje z velikimi težavami pri pospeševanju uvajanja električnih vozil ," so poudarili.

" Enako velja za hibridne avtomobile, katerih dejanske emisije ogljikovega dioksida so običajno veliko večje od emisij, izmerjenih v laboratoriju. Da bi podatki bolje odražali dejansko stanje, bo sorazmerna uporaba električnih motorjev in motorjev z notranjim zgorevanjem prilagojena, vendar šele od leta 2025, " so navedli.

Po ugotovitvah revizorjev se dejanske, med vožnjo nastale emisije iz konvencionalnih avtomobilov, ki še vedno pomenijo skoraj tri četrtine novoregistriranih vozil, niso zmanjšale. V zadnjem desetletju se obseg emisij dizelskih avtomobilov ni spremenil, medtem ko se je pri bencinskih avtomobilih zmanjšal za 4,6 odstotka. Tehnološki napredek pri učinkovitosti motorja izničijo večja masa vozil in močnejši motorji, so v sporočilu za javnost zapisali na računskem sodišču.

Z uredbo o izpustih ogljikovega dioksida iz avtomobilov je od leta 2010 določen cilj za povprečne izpuste iz novoregistriranih avtomobilov za celotni vozni park EU. Poleg tega mora vsak proizvajalec, ki mora v certifikatih o skladnosti vozil navesti podatke o izpustih, plačati premijo za presežne emisije, če ne izpolnjuje ciljev za specifične emisije. Ambicije so se sčasoma povečevale in tako je za leto 2035 določen cilj ničelne stopnje emisij.

Vendar pa so avtomobilski proizvajalci po letu 2010 z izkoriščanjem vrzeli v preskusnih zahtevah prikazovali zmanjšane vrednosti izpustov, izmerjene v laboratoriju. Razlika med temi izpusti in dejanskimi izpusti, ki nastajajo med vožnjo na cesti, je bila po navedbah sodišča ogromna. Od septembra 2017 je zato obvezen nov laboratorijski preskusni cikel, ki bolje prikazuje dejanske vozne razmere. To je učinkovito zmanjšalo razlike, vendar pa jih ni odpravilo.

"Zelena revolucija EU se lahko zgodi le, če se število vozil, ki onesnažujejo okolje, zelo zmanjša, vendar je to ogromen izziv," je dejal član Sodišča Pietro Russo, ki je vodil revizijo. "Do dejanskega in konkretnega zmanjšanja emisij ogljikovega dioksida iz avtomobilov ne bo prišlo, dokler na cestah prevladujejo avtomobili z motorjem z notranjim zgorevanjem, hkrati pa je elektrifikacija voznega parka v EU velik zalogaj," je dodal.