Izpustili krvoločnega vodjo Zalivskega kartela, ki je znan po obglavljanju nasprotnikov

Cárdenas Guillén je bil leta 2010 obsojen na 25 let zapora v ZDA, zasegli pa so mu tudi več deset milijonov dolarjev. Ni jasno, zakaj kazni ni odslužil čisto do konca.

Kljub temu da so brutalnega Cárdenasa Guilléna v ZDA izpustili, to še ne pomeni, da se je končal njegov čas za zapahi. Mehiški uradnik, ki je za AP govoril pod pogojem anonimnosti, je namreč dejal, da Cárdenasa Guilléna v Mehiki čakajo še dva naloga za prijetje, zaradi česar je verjetno, da bo po prihodu pridržan.

A strah pred Cárdenas Guillénovo vrnitvijo je upravičen. Vodja Zalivskega kartela je znan po svoji brutalnosti, ustanovil pa je tudi najbolj krvoločno tolpo morilcev, kar jih je Mehika kdajkoli poznala. Znani so po imenu Zetas in so redno pobijali migrante in druge nedolžne ljudi. 57-letnik, doma iz obmejnega mesta Matamoros v Mehiki, je prek kartela Gulf s sedežem v mestih Reynosa in Matamoros iz ene v drugo državo prepeljal na tone kokaina in pri tem zaslužil milijone dolarjev.

Skupino Zetas sestavljajo nekdanji vojaki mehiških posebnih enot, ki jih je rekrutiral, da bi postali njegova zasebna vojska. Izvajali so teroristična dejanja, pri katerih so redno pobijali ljudi, jih obglavljali in kose trupel razmetavali po cesti. Potem ko je bil Cárdenas Guillén leta 2003 ujet, je skupina še dolgo delovala. Do leta 2010 so ustanovili celo svoj kartel, ki je širil teroristične napade po Mehiki vse do južnega Tabasca, dokler niso bili v letih 2012–2013 ubiti ali aretirani njihovi najvišji voditelji.