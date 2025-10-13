Ob izpustitvi palestinskih zapornikov prepovedali slavje

Na Zahodnem bregu so izpustitev najbolj nestrpno čakali družinski člani. Izrael je sicer prepovedal praznovanja oziroma slavja ob izpustitvi. Vojska je delila tudi letake, s katerimi so opozarjali, da bodo v primeru kršitev izvedli aretacije ter da bodo dogajanje ob izpustitvi "pripadnikov teroristične organizacije" pozorno spremljali. Zapornike so spremljali izraelski zaporniški pazniki, pomagala pa jim je tudi policija.

Eden od svojcev je povedal, da je bil njegov sorodnik zaprt 24 let. Aretirali so ga leta 2022 in ga zaradi zarote in namestitve eksplozivnih naprav obsodili na dosmrtno zaporno kazen.

Od tistih, ki so jih poslali nazaj v Gazo, naj bi manjšina odpotovala tudi v sosednje države. Večina jih je prestajala dosmrtne zaporne kazni, številni so bili obtoženi nasilnih kaznivih dejanj.

Zaporniki so na prostost sicer zakorakali v dokaj slabem zdravstvenem stanju, nekateri z očitno izbočenimi ličnicami in modricami, nekateri brez podpore svojih najbližjih niso mogli hoditi.