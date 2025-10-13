Svetli način
Tujina

Ob izpustitvi palestinskih zapornikov prepovedali slavje

Jeruzalem, 13. 10. 2025 21.13 | Posodobljeno pred 5 minutami

N.L.
Izrael je prepovedal javna praznovanja na Zahodnem bregu ob izpustitvi skoraj 2000 zapornikov in talcev v sklopu prve faze mirovnega načrta v Gazi. Vojska je delila letake in ob primeru kršitev napovedala aretacije. Izrael je sicer izpustil skoraj 2000 ljudi, med njimi okoli 1700 Palestincev, ki so bili priprti in zaprti brez obtožb. Več kot 150 so jih odpeljali v Egipt, v Ramalo na zasedenem Zahodnem bregu so jih odpeljali nekaj manj kot 100, preostale pa na različna območja v Gazi, kjer jih je pričakalo več tisoč ljudi. Pred tem je žive talce izpustil Hamas.

Na Zahodnem bregu so izpustitev najbolj nestrpno čakali družinski člani. Izrael je sicer prepovedal praznovanja oziroma slavja ob izpustitvi. Vojska je delila tudi letake, s katerimi so opozarjali, da bodo v primeru kršitev izvedli aretacije ter da bodo dogajanje ob izpustitvi "pripadnikov teroristične organizacije" pozorno spremljali. Zapornike so spremljali izraelski zaporniški pazniki, pomagala pa jim je tudi policija.

Eden od svojcev je povedal, da je bil njegov sorodnik zaprt 24 let. Aretirali so ga leta 2022 in ga zaradi zarote in namestitve eksplozivnih naprav obsodili na dosmrtno zaporno kazen. 

Od tistih, ki so jih poslali nazaj v Gazo, naj bi manjšina odpotovala tudi v sosednje države. Večina jih je prestajala dosmrtne zaporne kazni, številni so bili obtoženi nasilnih kaznivih dejanj.

Zaporniki so na prostost sicer zakorakali v dokaj slabem zdravstvenem stanju, nekateri z očitno izbočenimi ličnicami in modricami, nekateri brez podpore svojih najbližjih niso mogli hoditi. 

Novinar Guardiana je izpuščene zapornike na Zahodnem bregu vprašal, kako so z njimi ravnali v zaporih. Eden jim je zaupal, da ne upa odgovoriti, ker se boji posledic izraelskih oblasti, drug pa, da so bile razmere težke in zahtevne. 

Eden od izpuščenih Palestincev
Eden od izpuščenih Palestincev FOTO: Profimedia

Nekateri svojci svojih najbližjih niso dočakali. 

Po podatkih izraelske nevladne organizacije HaMoked je bilo oktobra letos zaprtih več kot 11.000 Palestincev, od tega jih je bilo vsaj 3500 v administrativnem priporu brez sojenja, navaja Guardian. 

Medtem ko aktivisti trdijo, da Izrael zapiranje Palestincev uporablja kot orodje za uveljavljanje okupacije ozemelj, Izrael trdi, da je njihov zaporniški sistem skladen z mednarodnim pravom. 

Pred tem je Hamas, kot je predvidevala prva faza načrta, izraelski strani vrnil vse žive talce.

izpustitev zapornikov Gaza Zahodni breg izraelski zapori mirovni načrt
