Izrael aktivista iz humanitarne flotilje prepeljal na zaslišanje

Aktivista Saifa Abu Kešeka, ki mu izraelske oblasti očitajo povezave "s teroristično organizacijo", in Thiaga Avilo, ki je osumljen "nezakonitih dejavnosti", so predali pristojnim organom. Izraelske oblasti trdijo, da sta povezana z organizacijo, ki jo je finančno ministrstvo ZDA sankcioniralo zaradi domnevnega delovanja v korist palestinskega gibanja Hamas.

Po navedbah izraelskih oblasti je Abu Kešek vodilni član organizacije Ljudske konference za Palestince v tujini (PCPA), Avila pa naj bi bil prav tako povezan z njo. Washington je skupino označil za organizacijo, ki naj bi po navedbah izraelskih oblasti prikrito delovala v interesu Hamasa, navaja AFP. ZDA so medtem podprle izraelsko ukrepanje glede flotilje, aktiviste pa označile za "iskalce pozornosti". Izrael je podobne poskuse preboja blokade že v preteklosti preprečil, med drugim leta 2025, ko je bila med pridržanimi aktivisti tudi švedska podnebna aktivistka Greta Thunberg.

