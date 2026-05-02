Tujina

Izrael aktivista iz humanitarne flotilje prepeljal na zaslišanje

Jeruzalem, 02. 05. 2026 17.17 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.H. STA
Aktivista Seif Abu Kešek in Thiago Avila

Izraelsko zunanje ministrstvo je sporočilo, da so aktivista, ki sta sodelovala v humanitarni flotilji za Gazo, prepeljali na zaslišanje v Izrael. Izrael ju je v noči na četrtek prestregel v mednarodnih vodah v bližini Krete ter pridržal.

Aktivista Saifa Abu Kešeka, ki mu izraelske oblasti očitajo povezave "s teroristično organizacijo", in Thiaga Avilo, ki je osumljen "nezakonitih dejavnosti", so predali pristojnim organom. Izraelske oblasti trdijo, da sta povezana z organizacijo, ki jo je finančno ministrstvo ZDA sankcioniralo zaradi domnevnega delovanja v korist palestinskega gibanja Hamas.

Po navedbah izraelskih oblasti je Abu Kešek vodilni član organizacije Ljudske konference za Palestince v tujini (PCPA), Avila pa naj bi bil prav tako povezan z njo. Washington je skupino označil za organizacijo, ki naj bi po navedbah izraelskih oblasti prikrito delovala v interesu Hamasa, navaja AFP.

ZDA so medtem podprle izraelsko ukrepanje glede flotilje, aktiviste pa označile za "iskalce pozornosti". Izrael je podobne poskuse preboja blokade že v preteklosti preprečil, med drugim leta 2025, ko je bila med pridržanimi aktivisti tudi švedska podnebna aktivistka Greta Thunberg.

FOTO: AP

Izrael je v noči na četrtek v mednarodnih vodah zahodno od grškega otoka Kreta po lastnih navedbah z več kot 20 ladij odpeljal okoli 175 aktivistov.

Po podatkih organizatorjev je šlo za 211-člansko flotiljo mednarodne koalicije Global Sumud Flotilla, ki je bila s humanitarno pomočjo na poti v Gazo. Slednja je pod izraelsko blokado od leta 2007.

V Gazi sicer po dveh letih vojne, ki jo je 7. oktobra 2023 sprožil Hamas z napadom na Izrael, od lanskega oktobra velja premirje. Izrael in Hamas se medsebojno obtožujeta kršitev.

