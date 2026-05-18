Tujina

Izrael prestregel novo humanitarno flotiljo za Gazo

Tel Aviv, 18. 05. 2026 11.53 pred eno minuto 2 min branja 0

STA K.H.
Prestrezanje humanitarne flotilje pri Cipru

Izraelske sile so pri Cipru prestregle novo mednarodno humanitarno flotiljo, namenjeno v Gazo, so sporočili organizatorji. Flotilja s približno 50 plovili je prejšnji teden odplula iz Turčije. Turško zunanje ministrstvo je Izrael obsodilo zaradi "novega piratskega dejanja".

"Vojaška plovila trenutno prestrezajo našo flotiljo, izraelske sile pa se vkrcavajo na prve naše čolne," je na družbenem omrežju X sporočila mednarodna koalicija Globalna flotilja Sumud.

Po podatkih sledilnika aktivistov je flotilja potovala zahodno od Cipra. Organizatorji so to opisali kot napad Izraela na njihove čolne, ki se je zgodil približno 250 navtičnih milj od Gaze.

"Zahtevamo varen prehod za našo zakonito, nenasilno humanitarno misijo. Vlade morajo ukrepati zdaj, da bi ustavile ta nezakonita dejanja ali piratstvo, namenjeno ohranjanju izraelskega genocidnega obleganja Gaze," so še dodali organizatorji flotilje, ki je v četrtek krenila na pot iz turškega pristanišča Marmaris, v njej pa sodelujejo aktivisti iz 40 držav.

Po poročanju izraelskega novičarskega portala ynet je mornarica prevzela nadzor nad čolni. Aktiviste na krovu naj bi aretirali in odpeljali na vojaško ladjo, na kateri je tudi t.i. plavajoči zapor. Od tam naj bi jih prepeljali v izraelsko pristaniško mesto Ašdod.

Izraelsko zunanje ministrstvo je sicer danes opozorilo, da "Izrael ne bo dovolil nobene kršitve zakonite pomorske blokade Gaze". Hkrati so pozvali vse udeležence "te provokacije, naj spremenijo smer in se nemudoma vrnejo".

Flotilja za Gazo
FOTO: AP

Turčija: Izrael mora nemudoma brezpogojno izpustiti pridržane

"Obsojamo posredovanje izraelskih sil proti globalni flotilji (...), ki pomeni novo piratsko dejanje," je danes sporočilo turško zunanje ministrstvo. "Izrael mora nemudoma ustaviti svoje posredovanje in brezpogojno izpustiti pridržane člane flotilje," je dodalo turško ministrstvo. V izjavi je po navedbah izraelskega medija Times of Israel dodalo še, da razmere pozorno spremljajo v sodelovanju z drugimi državami.

Italijanski zunanji minister Antonio Tajani se je danes "z izraelsko vlado pogovarjal o zagotovilih glede ravnanja z italijanskimi aktivisti", ki jih morebiti zadržujejo izraelske sile, pa je sporočilo italijansko zunanje ministrstvo. Tajani je krizno enoto zunanjega ministrstva in italijanska veleposlaništva v Tel Avivu, Ankari in Nikoziji zaprosil, naj pomagajo italijanskim državljanom in sprejmejo vse ukrepe za zagotovitev njihove varnosti, poroča italijanska tiskovna agencija AFP.

To je že tretji poskus v enem letu, da bi prebili izraelsko blokado Gaze, ki jo je od začetka konflikta med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas oktobra 2023 opustošila vojna in se sooča s hudim pomanjkanjem hrane, vode, zdravil in goriva, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izraelske oblasti zavračajo trditve o pomanjkanju pomoči in pravijo, da je palestinsko ozemlje "preplavljeno" z zalogami.

Izraelske sile so že 30. aprila v mednarodnih vodah ob Grčiji prestregle drugo flotiljo in večino aktivistov izgnale v Evropo. Vendar pa so dva od njiju aretirale in ju pred deportacijo za več dni pridržale v Izraelu.

Znana Slovenka prvič postala mamica
Imate enega otroka raje kot drugega?
Ugljan z otroki: plaže, izleti in družinski oddih blizu Zadra
S to obleko je oživela legendarni videz svoje mame
To je pričeska, o kateri govori ves internet
Na posestvo se vrača priljubljena Urška
Dnevni horoskop: Strelci se dolgočasijo, škorpijoni težko skrivajo čustva
V omari jih imajo vse, a le redke jih znajo nositi
Kožni rak se pogosto začne tako
Fluorid v zobni pasti: nevarna kemikalija ali ključna zaščita?
Kako se je preprost bolnišnični poseg spremenil v boj za življenje
Kdaj so bolečine v nogah nevarne
5000 evrov za kovanec v vrednosti 2 evrov
Zakaj vam zmanjka denarja tudi pri solidni plači – in kako to ustaviti
Ta 'strup' je v resnici zlato: kilogram prodajo tudi za 100.000 evrov
70 odstotkov nižji račun za elektriko - je to sploh mogoče?
Paris Hilton v najbolj vroči izdaji doslej
7 nasvetov za samozavesten nastop in učinkovitejšo komunikacijo
Humanoidni robot je pokazal, kako blizu je prihodnost iz filmov
Stojan Auer žaluje: "Bila si biser mojega življenja"
Delovna akcija: Prenova prostorov društva Križemrok
Kako razmnožiti drevo denarja iz potaknjencev
Deset stvari v vašem domu, ki jih lahko očistite s paro brez uporabe močnih kemikalij
Vrtičkarji množično posipajo polento po vrtu: pomaga proti plevelu ali gre le za mit?
5 kosil iz ene posode, ki jih pripravite hitro in skoraj brez nereda
'Ubijalski' špageti: italijanska jed, ki je obnorela internet
Tako boste pripravili popoln steak kar doma
Sladice brez peke, ki bodo zaznamovale sezono domačih češenj
Največji ropi v zgodovini s Pierceom Brosnanom
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Kmetija
Rocketman
