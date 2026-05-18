Izrael prestregel novo humanitarno flotiljo za Gazo

"Vojaška plovila trenutno prestrezajo našo flotiljo, izraelske sile pa se vkrcavajo na prve naše čolne," je na družbenem omrežju X sporočila mednarodna koalicija Globalna flotilja Sumud. Po podatkih sledilnika aktivistov je flotilja potovala zahodno od Cipra. Organizatorji so to opisali kot napad Izraela na njihove čolne, ki se je zgodil približno 250 navtičnih milj od Gaze.

"Zahtevamo varen prehod za našo zakonito, nenasilno humanitarno misijo. Vlade morajo ukrepati zdaj, da bi ustavile ta nezakonita dejanja ali piratstvo, namenjeno ohranjanju izraelskega genocidnega obleganja Gaze," so še dodali organizatorji flotilje, ki je v četrtek krenila na pot iz turškega pristanišča Marmaris, v njej pa sodelujejo aktivisti iz 40 držav. Po poročanju izraelskega novičarskega portala ynet je mornarica prevzela nadzor nad čolni. Aktiviste na krovu naj bi aretirali in odpeljali na vojaško ladjo, na kateri je tudi t.i. plavajoči zapor. Od tam naj bi jih prepeljali v izraelsko pristaniško mesto Ašdod. Izraelsko zunanje ministrstvo je sicer danes opozorilo, da "Izrael ne bo dovolil nobene kršitve zakonite pomorske blokade Gaze". Hkrati so pozvali vse udeležence "te provokacije, naj spremenijo smer in se nemudoma vrnejo".

Turčija: Izrael mora nemudoma brezpogojno izpustiti pridržane

"Obsojamo posredovanje izraelskih sil proti globalni flotilji (...), ki pomeni novo piratsko dejanje," je danes sporočilo turško zunanje ministrstvo. "Izrael mora nemudoma ustaviti svoje posredovanje in brezpogojno izpustiti pridržane člane flotilje," je dodalo turško ministrstvo. V izjavi je po navedbah izraelskega medija Times of Israel dodalo še, da razmere pozorno spremljajo v sodelovanju z drugimi državami. Italijanski zunanji minister Antonio Tajani se je danes "z izraelsko vlado pogovarjal o zagotovilih glede ravnanja z italijanskimi aktivisti", ki jih morebiti zadržujejo izraelske sile, pa je sporočilo italijansko zunanje ministrstvo. Tajani je krizno enoto zunanjega ministrstva in italijanska veleposlaništva v Tel Avivu, Ankari in Nikoziji zaprosil, naj pomagajo italijanskim državljanom in sprejmejo vse ukrepe za zagotovitev njihove varnosti, poroča italijanska tiskovna agencija AFP. To je že tretji poskus v enem letu, da bi prebili izraelsko blokado Gaze, ki jo je od začetka konflikta med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas oktobra 2023 opustošila vojna in se sooča s hudim pomanjkanjem hrane, vode, zdravil in goriva, poroča francoska tiskovna agencija AFP.