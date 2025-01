Izrael brani napade na bolnišnico, v ZN pozvali k izpustitvi njenega direktorja

"Pozivam k neodvisni, temeljiti in transparentni preiskavi vseh izraelskih napadov na bolnišnice, zdravstveno infrastrukturo in zdravstveno osebje ter domnevne zlorabe teh ustanov," je dejal visoki komisar ZN za človekove pravice.

Visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk je na zasedanju Varnostnega sveta ZN menil, da Izrael ni utemeljil svojih številnih trditev o napadih na bolnišnico, ki so pogosto nejasne. "V nekaterih primerih se zdi, da so v nasprotju z javno dostopnimi informacijami," je dejal.

Izraelci so pridržali tudi Husama Abu Safijo , direktorja bolnišnice Kamal Advan, ki ga obtožujejo, da je deloval kot operativec gibanja Hamas in "v bolnišnici skrival na stotine teroristov" .

Dodal je, da so izraelske sile sprejele "ukrepe za zaščito civilistov, pri čemer so delovale na podlagi verodostojnih obveščevalnih podatkov" .

Izrael trdi, da so napad na bolnišnico Kamal Adwan pred tednom dni sprožili "na podlagi neizpodbitnih dokazov" , da bolnišnico uporabljajo borci islamističnih gibanj Hamas in Islamski džihad, kot je v pismu v petek zapisal izraelski veleposlanik v Ženevi Daniel Meron .

"Direktor bolnišnice Kamal Advan je pridržan po mesecih ponavljajočih se napadov in nato še raciji prejšnji teden, zaradi katere bolnišnica ne deluje več, bolniki pa so ostali sami. Pozivamo k njegovi izpustitvi," je dejal.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je izrazila zaskrbljenost zaradi njegovega pridržanja. Do tega so bili kritični tudi veleposlaniki več držav članic ZN, med njimi slovenski veleposlanik Samuel Žbogar .

"Palestinski zdravniki in medicinsko osebje so tvegali svoja življenja, žrtev niso zapustili. Ne zapustite jih. Končajte nekaznovanost Izraela, končajte genocid," pa je članice Varnostnega sveta pozval palestinski odposlanec pri ZN Rijad Mansur .

Indonezijska bolnišnica na severu Gaze se je že tako soočala s pomanjkanjem kisika in elektrike. Zaradi napadov in izraelskih blokad pomoči tudi brez potrebne zdravstvene opreme ni zagotavljala pogojev za skrb za paciente. Mnogi so se vanjo zatekli po izraelskem uničenju in prisilni izpraznitvi bližnje bolnišnice Kamal Advan, zdaj pa je enaka usoda doletela še to zdravstveno ustanovo.

Nedavno poročilo visokega komisarja ZN za človekove pravice je pokazalo, da so izraelske sile v zadnjih osmih mesecih izvedle več kot 136 zračnih napadov na približno 27 bolnišnic in 12 zdravstvenih ustanov.

ZDA načrtujejo prodajo orožja Izraelu v vrednosti osmih milijard dolarjev

Ameriški State Department je neformalno obvestil kongres ZDA o predlogu za prodajo orožja Izraelu v vrednosti osem milijard ameriških dolarjev (7,76 milijarde evrov), poroča ameriški portal Axios. Če bo prodaja odobrena, bo to najverjetneje zadnji paket orožja za Izrael pod odhajajočim predsednikom Joejem Bidnom.

Osem milijard dolarjev vreden sporazum o prodaji orožja naj bi med drugim vključeval manjše bombe in bojne glave, strelivo za bojna letala in helikopterje ter artilerijske izstrelke, navaja portal Axios, ki se sklicuje na dva dobro obveščena vira.