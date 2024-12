Izrael dogovor o premirju 'uveljavlja' z novimi napadi

Čeprav je premirje med libanonskim šiitskim gibanjem Hezbolah in Izraelom, ki je pričelo veljati 27. novembra, še vedno uradno v veljavi, obe strani poročata o določenih kršitvah dogovora. Hezbolah je danes sporočil, da je napadel položaje izraelskih sil na območju Kfar Šouba blizu meje z Libanonom, kar je prvo priznanje napada od začetka premirja. Hezbolah je po besedah izraelske vojske izstrelil dve raketi, vendar v napadu nihče ni bil ranjen.

Hezbolah trdi, da je šlo za "obrambne opozorilne" napade, ki da so odgovor na več deset kršitev prekinitve ognja s strani izraelske vojske od začetka premirja. Izraelska vojska je med drugim že prvi dan uveljavitve premirja streljala in ranila civiliste, ki so se vračali na svoje domove na jugu Libanona.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je streljanje Hezbolaha na vojaško lokacijo ob sporni meji označil za "resno kršitev" prekinitve ognja in dejal, da se bo Izrael "ostro odzval". "Odločeni smo, da bomo še naprej uveljavljali prekinitev ognja in se odzvali na vsako kršitev s strani Hezbolaha – manjšo ali resnejšo," je Netanjahu zapisal na svojem profilu na omrežju X.

Pozneje pa je izraelska vojska na omrežju X potrdila, da je napadla cilje v Libanonu in da bo več podrobnosti o tem sporočila naknadno.

Libanonski dopisnik katarske televizije Al Jazeera pravi, da so doslej zabeležili napade na območju gorovja Al Rajhan in obrobje mest Jbaa in Houmin Al-Fawqa na jugu Libanona.