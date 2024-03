Izrael dokončno prepovedal dostavo pomoči v Gazo

"Kljub tragediji, ki se odvija pod našimi očmi, so izraelske oblasti obvestile Združene narode, da ne bodo več odobrile nobenih konvojev UNRWA s hrano na severu," je na družbenem omrežju X sporočil vodja agencije Philippe Lazzarini. Poudaril je, da je to namerno oviranje življenjsko pomembne pomoči v času lakote, ki jo je povzročil človek.

Tiskovna predstavnica UNRWA Juliette Touma je povedala, da so za blokado dobave pomoči izvedeli na nedeljskem sestanku s predstavniki izraelske vojske, potem ko so jim prejšnji teden pisno zavrnili dva konvoja s pomočjo. Razloga za odločitev Izrael ni navedel, je še pojasnila Touma.

Dejala je še, da so izraelske oblasti v nedeljo zavrnile tudi prošnjo ZN, da bi v bolnišnico Al Šifa v Gazi, kamor so pred dnevi vdrli izraelski vojaki, poslali ekipo za evakuacijo ranjencev.

Območje Gaze se zaradi vojne med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas sooča s hudimi humanitarnimi razmerami. ZN so prejšnji teden opozorili, da bo brez ukrepanja sever Gaze do maja zajela lakota.

Vodja urada ZN za usklajevanje humanitarne pomoči Martin Griffiths je v nedeljo poudaril, da bo odločitev o blokadi konvojev UNRWA s hrano na tisoče ljudi pahnila v lakoto. "To odločitev je treba preklicati," je še zapisal na omrežju X.

Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus pa je ocenil, da blokiranje dostave pomoči UNRWA dejansko onemogoča ljudem, ki stradajo, da bi preživeli.