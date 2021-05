V izraelskem napadu na Gazo ubitih 22 ljudi, tudi devet otrok

Razmere so se v ponedeljek zvečer znova zaostrile, ko so s palestinske strani poletele rakete proti Jeruzalemu. V odgovor je izraelska vojska začela z obstreljevanjem vojaških ciljev na območju Gaze. Pri tem je bilo ubitih 22 ljudi, med njimi tudi devet otrok. Izraelska vojska pa je sporočila, da je bilo v letalskih napadih ubitih tudi vsaj 15 pripadnikov palestinskega gibanja Hamas, ki nadzoruje območje Gaze.

Mesto Jeruzalem je bilo v zadnjih dneh priča najhujšemu nasilju v zadnjih letih. Napetosti so se zaostrile, ko je Izrael znova omejil dostop do starega mestnega jedra ter mošeje al-Aksa, ki velja za tretje najsvetejše mesto v islamu. Na Tempeljskem griču v Jeruzalemu je izraelska policija uporabila šok granate, solzivec in gumijaste naboje, Palestinci pa so jih obmetavali s kamni in drugimi predmeti.

V spopadih z izraelskimi varnostnimi silami je bilo ranjenih več sto Palestincev. Po spopadih je Hamas zagrozil s povračilnimi napadi. Da je Hamas "prestopil rdečo črto" ter da se bo Izrael odzval "z veliko silo", je napovedal premier Benjamin Netanjahu. Napetosti naraščajo tudi zaradi morebitne izselitve Palestincev z ozemlja, ki so ga zahtevali judovski naseljenci.