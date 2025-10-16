Izrael grozi z nadaljevanjem spopadov, če Hamas ne izroči trupel vseh talcev

Izraelski obrambni minister Izrael Kac je v sredo zagrozil z nadaljevanjem spopadov v Gazi, če palestinsko gibanje Hamas ne bo spoštovalo pogojev dogovora o prekinitvi ognja in izročilo trupel vseh zajetih talcev. Hamas je sicer v sredo zvečer Izraelu izročil posmrtne ostanke še dveh talcev.

"Če Hamas noče spoštovati sporazuma, bo Izrael v sodelovanju z ZDA nadaljeval boj in ukrepal za popoln poraz Hamasa," so zapisali v izjavi urada izraelskega obrambnega ministra. Izjava sledi po tistem, ko je Hamas v sredo zvečer izročil trupli še dveh talcev in pri tem sporočil, da brez potrebne posebne opreme ne bo mogel izkopati preostalih trupel iz ruševin v od vojne razdejani Gazi.

Pogreb umrlih izraelskih talcev. FOTO: AP icon-expand

Izraelska vojska je danes sporočila, da so identificirali posmrtne ostanke obeh talcev, ki jih je Hamas v sredo vrnil Izraelu. Gre za 27-letno umetnico iz Haife, ki je bila 7. oktobra 2023 umorjena na glasbenem festivalu Nova, ter 39-letnega vojaka, ki je bil v napadu Hamasa ubit v boju, in so ju prepeljali v Gazo, poroča AFP.

Hamas izročil posmrtne ostanke desetih od 28 talcev

Hamas je v ponedeljek v skladu z dogovorom o prekinitvi ognja, ki ga je gibanje sklenilo z Izraelom na podlagi mirovnega načrta ameriškega predsednika Donalda Trumpa, izpustil 20 živih talcev. Vendar pa je od ponedeljka izročil le posmrtne ostanke desetih od 28 talcev, a za enega Izrael trdi, da ne pripada talcu. Visoki ameriški svetovalci so v sredo po izraelski grožnji z nadaljevanjem bojev v Gazi dejali, da Hamas še vedno namerava izpolniti svojo obljubo.

Izrael zagrozil z nadaljevanjem spopadov v Gazi. Na fotografiji Gaza 15. 10. 2025. FOTO: AP icon-expand