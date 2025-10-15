Izrael identificiral posmrtne ostanke še treh vrnjenih talcev

Palestinsko gibanje je posmrtne ostanke četverice v skladu z dogovorom predalo osebju Mednarodnega odbora Rdečega križa (ICRC). To jih je predalo izraelski vojski, družine pa so novico o njihovi identifikaciji sporočile po forenzični potrditvi.

Najmlajši je bil vojak, nameščen v bazi blizu Gaze. Po navedbah Foruma družin talcev in pogrešanih je med ujetništvom umrl v izraelskih zračnih napadih.

Preostala dva sta bila civilista. 35-letnika so ugrabili na glasbenem festivalu Nova, prizorišču največjega pokola 7. oktobra 2023. Umrl naj bi že na dan napada, njegovo truplo so nato hranili več kot dve leti. V ujetništvu je umrl tudi 53-letni taksist, ki so ga ugrabili v kibucu Beri.

Hamas je v ponedeljek v zameno za izpustitev večjega števila Palestincev iz izraelskih zaporov izpustil vseh 20 še živih talcev, ki jih je od napada na Izrael še zadrževal v ujetništvu. V skladu z dogovorom o prekinitvi ognja bi moral vrniti tudi posmrtne ostanke 28 talcev, a jih je doslej predal le osem.