Tujina

Izrael identificiral posmrtne ostanke še treh vrnjenih talcev

Tel Aviv, 15. 10. 2025 09.54 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
STA , M.V.
Svojci talcev, katerih posmrtne ostanke je vrnil Hamas, so sporočili, da so identificirali ostanke treh od skupno štirih vrnjenih talcev. Trojica je bila v času ugrabitve 7. oktobra 2023 stara 18, 35 in 53 let.

Palestinsko gibanje je posmrtne ostanke četverice v skladu z dogovorom predalo osebju Mednarodnega odbora Rdečega križa (ICRC). To jih je predalo izraelski vojski, družine pa so novico o njihovi identifikaciji sporočile po forenzični potrditvi.

Seznam Hamasovih talcev
Seznam Hamasovih talcev FOTO: Profimedia

Najmlajši je bil vojak, nameščen v bazi blizu Gaze. Po navedbah Foruma družin talcev in pogrešanih je med ujetništvom umrl v izraelskih zračnih napadih.

Preostala dva sta bila civilista. 35-letnika so ugrabili na glasbenem festivalu Nova, prizorišču največjega pokola 7. oktobra 2023. Umrl naj bi že na dan napada, njegovo truplo so nato hranili več kot dve leti. V ujetništvu je umrl tudi 53-letni taksist, ki so ga ugrabili v kibucu Beri.

Hamas je v ponedeljek v zameno za izpustitev večjega števila Palestincev iz izraelskih zaporov izpustil vseh 20 še živih talcev, ki jih je od napada na Izrael še zadrževal v ujetništvu. V skladu z dogovorom o prekinitvi ognja bi moral vrniti tudi posmrtne ostanke 28 talcev, a jih je doslej predal le osem.

KOMENTARJI (8)

sh4dyl4dy
15. 10. 2025 11.08
Četrto vrnjeno truplo ni od Izraelskega talca! Hamasovih psiholoških iger nikoli konca!
ODGOVORI
0 0
DasaizDalasa
15. 10. 2025 11.03
+0
Islam bo tam še dolgo obstajal, jih je na stotine miljonov v okolici. Miru ne bo dolgo.
ODGOVORI
1 1
Sandx
15. 10. 2025 10.55
+0
Dokler islam obstaja tam miru nebo….
ODGOVORI
2 2
Ve?ni optimist
15. 10. 2025 10.40
+1
Ki je tanja, in kako komentira javne usmrtitve v Gazi, .... me zanima, če je zgrožena in ali bo prepovedala vodji Hamasa vstop v najbolj pomembno državo Slovenijo, .... pismo
ODGOVORI
3 2
but_the_ppl_are_retarded
15. 10. 2025 10.44
+1
Kaj pa, če bo včasih popularna protestna nota...da si jih lahko zvežejo v protestni venček ali simfonijo.
ODGOVORI
1 0
but_the_ppl_are_retarded
15. 10. 2025 10.40
+1
Anti$ioniem ni anti$emitizem.
ODGOVORI
1 0
but_the_ppl_are_retarded
15. 10. 2025 10.39
+2
Celih treh? Ti hamasovci pa res niso ljudje. 🤡🤡🤡🤡
ODGOVORI
2 0
galeon
15. 10. 2025 10.38
+1
Tretjerazredna tema. Le zakaj jih že 2000 let ne mara nihče.
ODGOVORI
2 1
