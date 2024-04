Izrael in Iran - kakšni sili si stojita nasproti?

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Trgovec z nepremičninami je pripeljal zakonski par na ogled hiše, ki naj bi jo kupila. Začel je razlagati: ''Lega te hiše ima dobre in slabe lastnosti. Najprej vam bom povedal slabe ... Šeststo metrov zahodno je krematorij, dve ulici stran, na jugu, je mestno smetišče, na severu, približno dvesto metrov od tod, je tovarna gumijastih izdelkov, brez čistilne naprave.'' Mož in žena se spogledata in mož vpraša: ''In katere so dobre lastnosti?'' ''Vedno boste vedeli, iz katere smeri piha veter!''